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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşma sonrası oyuncularını ve teknik ekibini tebrik etti.

İSMAİL KARTAL: '3 YADA 4 FARKLI DA BİTEBİLİRDİ'

Rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirten Kartal, "Ekip olarak maça çok iyi hazırlandık. Rakibimizi doğru analiz ettik. Antrenmanlarda çalıştığımız birçok şeyi sahaya yansıttık. Oyuncularımızın bunu uygulaması bizi çok mutlu etti. Bugün 2-0 kazandık ama skor 3 ya da 4 farklı da olabilirdi. Üstelik rakibimize neredeyse hiç pozisyon vermedik." dedi.

'RÖVANŞA 0-0 GİBİ ÇIKACAĞIZ'

İlk maçtaki avantajın kendilerini rehavete sürüklemeyeceğini vurgulayan Kartal, "Şampiyonlar Ligi seviyesi çok farklı. Rövanşa 0-0'mış gibi çıkacağız. Aynı disiplin ve iyi futbolla turu geçen taraf olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'GREENWOOD HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ'

İlk 11'de çıktığı ilk maçta gol atan Mason Greenwood'un performansından memnun olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Greenwood'un kalitesini anlatmaya gerek yok. Başkanımıza ve yöneticilerimize bu transfer için teşekkür ediyorum. Çok çalışkan ve son derece mütevazı bir oyuncu. Fizik olarak bugün yüzde 70 seviyelerine geldi. Bir hafta içinde yüzde yüze yakın hazır olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

'KANTE OYUNUMUZUN ÖNEMLİ PARÇASI OLACAK'

Yeni transfer N'Golo Kante'nin kısa sürede takıma uyum sağladığını belirten İsmail Kartal, "Kante çok akıllı ve çalışmayı seven bir oyuncu. O pozisyonu nasıl oynayacağını çok iyi biliyor. Antrenmanlarda hazır olduğunu gösterdiği için ilk 11'de görev verdik. Zamanla çok daha iyi seviyeye geleceğine inanıyorum." dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA ÖZEL PARANTEZ

İsmail Kartal, Kerem Aktürkoğlu'nun ikinci yarıdaki performansından da övgüyle bahsetti:

"İlk yarıda birkaç top kaybı yaptı. Devre arasında kendisiyle konuştum. Daha fazla topa sahip olmasını ve orta sahaya daha fazla yardım etmesini istedim. İkinci yarıda bunları çok iyi uyguladı. Büyük özveriyle mücadele etti, onu da tebrik ediyorum."