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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe'de milli ara öncesinde oynanacak Eyüpspor karşılaşmasının ilk 11'i şekillenmeye başladı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, son maçlarda alınan sonuçların ardından özellikle orta saha ve hücum hattında değişiklik yapmayı planladığı iddia edildi.

Roma ve Gaziantep karşılaşmalarında 4-3-3 sistemini kullanan Kartal, son maçta orta sahada Kante, Guendouzi ve İsmail Yüksek üçlüsüne görev vermişti.

ÇİFT FORVETİ DENEDİ

Eyüpspor karşılaşmasında İsmail Yüksek'in kulübeye çekilmesinin planlandığı belirtildi. İsmail Kartal'ın taktik çalışmalarda Romelu Lukaku ile Vedat Muriç'i birlikte denediği ve çift forvet seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı.

Kartal'ın bu sistemi tercih etmesi halinde kanatlarda Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'un görev alması bekleniyor. Ancak deneyimli teknik adamın çift forvet konusunda henüz kesin kararını vermediği belirtildi.

4-2-3-1 SEÇENEĞİ DE MASADA

Fenerbahçe'nin 4-2-3-1 sistemine dönmesi halinde ise Greenwood'un forvet arkasında, Dorgeles Nene'nin de sağ kanatta görev alabileceği öne sürüldü.

Mert Müldür'ün sakatlığı sonrası sağ bekte Semedo'nun ilk 11'e dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Eyüpspor maçının kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılan Marco Asensio'nun ise mücadeleye kulübede başlaması ve ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor.