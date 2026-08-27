Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son veren Lyon zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

Tarihi başarının ardından konuşan Kartal, takımına duyduğu güveni vurgularken daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere de cevap verdi.

'ANLAMAK İSTEYENLER ANLADI, ANLAMAK İSTEMEYENLER BİZİ LİNÇLEDİ'

Kartal, "İlk maçta daha iyi bir sonuçla ayrılabilirdik. Kendi taraftarımızın önünde, kendi evimizde... Bu maçların iki ayaklı olduğunu söyledim. O maça daha fresh çıksak, daha farklı olabilirdi. Anlamak isteyenler anladı, anlamak istemeyenler bizi linçledi. Önemli değil. Biz çok çalışıyoruz. Bu takımla Şampiyonlar Ligi'ne girebileceğimizi biliyorduk" ifadelerini kullandı.

'KORKMADAN, CESURCA OYNADIK'

Lyon deplasmanındaki oyunlarından memnun olduğunu dile getiren Kartal, "Çok rahattık. Korkmadan, cesurca oynadık. İkinci devre başında 3-4 net daha vardı. Bir penaltı vardı, verse maç kopacak. Uzun yıllar sonra burada kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak gurur verici." diyerek takımının sahaya büyük bir özgüvenle çıktığını söyledi.

'FENERBAHÇE VE TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ'

Şampiyonlar Ligi biletinin yalnızca sportif açıdan değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe camiası ve Türk futbolu için çok önemliydi. Ekonomi ve ligde şampiyonluk yarışında bize motivasyon sağlayacak" dedi.

'GECE GÜNDÜZ FENERBAHÇE'Yİ DÜŞÜNÜYORUM'

Teknik ekibiyle birlikte sürekli kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını anlatan İsmail Kartal, "Gece ve gündüz, Fenerbahçe'ye nasıl daha iyi futbol oynatırım diye düşünüyorum. Çalışmadığımız anlarda arkadaşlarımı yurt dışına göndererek hep kendimizi resetledik, kendimizi yeniledik. Futbolcular bize inanıyor ve güveniyor. Bunu hep birlikte başardık." ifadelerini kullandı.

'FUTBOLCULARLA ARAMIZDA HİÇBİR SORUN YOK'

Oyuncu grubuyla ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Kartal, "Oyuncular idmanda yenilikleri görüyor, dünya futbolundan geri olmadığımızı görüyorlar. Bu işe ekip olarak hazır olduğumuzu görüyorlar. Futbolcularla aramızda hiçbir sorun yok ve bize çok büyük saygı duyuyorlar. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

'BENİ İTİBARSIZLAŞTIRMAKLA FENERBAHÇE'YE DESTEK OLUNMAZ'

Özellikle eski futbolcuların yaptığı ağır eleştirilerden rahatsızlığını dile getiren Kartal,şunları söyledi:

"Eleştiri olur ama sürekli aleyhte konuşmalar, olmayan şeyleri olmuş gibi konuşmalar, bizleri itibarsızlaştırma çabaları... Ben televizyonda hiçbir arkadaşım hakkında konuşmadım. Yarın onlar da burada olabilir.

Beni linçlemek, itibarsızlaştırmakla Fenerbahçe'ye destek olunmaz! Destek verin. Yarın siz burada olacaksınız. Bazen aşırı ağır eleştiriler oluyor, özellikle eski futbolcu arkadaşlarımız ve kardeşlerimizden duyunca üzülüyorum. Onlar benim yanımda olsa, bunları duysa ne hissederler acaba? Sağlık olsun, ne yapalım? Bizim meslek böyle"