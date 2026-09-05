Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, alınan sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

İsmail Kartal'dan derbi sonrası özür: "Tüm sorumluluk bende" - Resim : 1

"TÜM SORUMLULUK BENDE"

Beklentilerin altında kaldıklarını belirten Kartal, "Beklentilere cevap veremedik. Taraftarımızı üzdük. Tüm sorumluluk bende. Kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

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MAÇIN KIRILMA NOKTASINI AÇIKLADI

"Maçın kırılma noktası neydi?" sorusuna yanıt veren İsmail Kartal, orta sahadaki oyuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Orta sahada birazcık rakibe göre baskılarda geri kaldık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Yeterli derecede topa sahip olamayınca pozisyonlar verdik. Tüm sorumluluk bende. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz."