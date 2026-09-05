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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, alınan sonuçtan dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

"TÜM SORUMLULUK BENDE"

Beklentilerin altında kaldıklarını belirten Kartal, "Beklentilere cevap veremedik. Taraftarımızı üzdük. Tüm sorumluluk bende. Kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

MAÇIN KIRILMA NOKTASINI AÇIKLADI

"Maçın kırılma noktası neydi?" sorusuna yanıt veren İsmail Kartal, orta sahadaki oyuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Orta sahada birazcık rakibe göre baskılarda geri kaldık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Yeterli derecede topa sahip olamayınca pozisyonlar verdik. Tüm sorumluluk bende. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz."