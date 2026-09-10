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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından İsmail Kartal görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, istifasını açıklayan Kartal'ın kararında maç sırasında kendisine su şişesi atılmasının etkili olduğunu ifade etmiş ve deneyimli teknik adamın görevine devam edeceğini belirtmişti.

Maç sırasında teknik direktör İsmail Kartal'a tribünden şişe atan kişinin kimliğinin tespit edildiği açıklandı.

ŞİŞE ATAN ŞAHIS HAKKINDA SEYİRDEN MEN TEDBİRİ UYGULANDI

Fenerbahçe, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şişeyi atan kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve ifadesinin alındığını duyurdu.

Kulüp ayrıca şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulandığını bildirdi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi’nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır."