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Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de gözler Eyüpspor karşılaşmasına çevrildi.

Yaşanan puan kaybının ardından sarı-lacivertlilerin oyununa yönelik eleştiriler yükselirken teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de önemli değişiklikler yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

KEREM AKTÜRKOĞLU YEDEK KULÜBESİNE

Sabah'ta yer alan habere göre; İsmail Kartal Eyüpspor maçında Kerem Aktürkoğlu'nu kulübede oturtacak.

Milli futbolcunun yerine Dorgeles Nene'ye daha fazla sorumluluk verilmesinin planlandığı belirtilirken deneyimli teknik adamın aynı zamanda çift forvete dönebileceği de konuşuluyor.