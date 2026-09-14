Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin özellikle ikinci yarıda galibiyeti hak eden taraf olduğunu savunan Kartal, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nun zeminine de sert tepki gösterdi.

'GAZİANTEP ŞEHRİNE YAKIŞMAYAN BİR ZEMİN VARDI'

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Galibiyet için yetersiz olan bir şey yok, yeterli olan her şeyi yaptık ama bir gol atamadık."

"Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Net pozisyonlarımız var, direkler var. Galibiyet için geldik ama olmadı. Oyunun hakkı galibiyetti ama olmadı. Önümüze bakacağız.

İlk yarı zemini herkes gördü, bazı pozisyonlarda oyuncularımız ayakta duramadı. Pas yapan takımız, pas yapamadık. Topu kendi elimizde tutamadık. Gol pozisyonlarına girdik, rakibi topla oynayarak koşturmak isterdik ama saha zemininden dolayı başaramadık. Rakibe pozisyon vermeden tek kale gibi ikinci yarı maç oynadık ama golü atamadık."