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Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında yarın Lyon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'OYUNCULARA 18 YILLIK HASRETİMİZİ ANLATTIM'

İsmail Kartal'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Zor bir maç olacak ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz."

Oyunculara "Birlikte oynayın ve cesur olun" dedim. 18 yıldır hasretimizi anlattım, ülke puanı için de kritik olduğunu söyledim. Konsantreyiz, rakip takım taraftarları önünde oynamaya oyuncularım ve ben de alışığız.

Kaliteli ve güçlü oyunculardan kuruluyuz. Rakibin yaş ortalaması 23, biz de çok tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. İki takım için de kolay olmayacak.

İlk maç fazladan iki pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve camiamızı, ülkemizi mutlu etmek istiyoruz."

'KULÜP OLARAK MAĞDUR OLDUK'

"Gençlerbirliği maçından 2.5 gün sonra Lyon maçına çıktık. Lyon ise 7 gün sonra bizim maçımıza çıktı. Lyon, yarınki maça da daha dinlenerek çıkacak. Dünyanın her yerinde olabilir.

Biz kulüp olarak maçın Gençlerbirliği maçının ertelenmesini istedik ama kabul edilmedi.

Kulüp olarak mağdur olduk. Ancak biz artık bunlara bakmıyoruz. Önümüze bakacağız. Maça konsantreyiz. Yarın turu geçmek istiyoruz."

'OYNAMAYAN OYUNCULARIMIZ İÇİN BU BİR FIRSAT'

Eksiklerimiz, sakatlarımız var ama takımda oynamayan oyuncularımız için bu bir fırsat. Bizim için kayıp olmayacak, sahaya çıkan herkes elinden geleni yapacak. Biz buraya en iyisini yapmaya geldik.

Lyon'a göre matematiklerimiz var. Her şeye çalışıyoruz, antrenman yapacağız ve ekip arkadaşlarımızla en doğru 11 için karar vereceğiz.