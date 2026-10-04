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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Turan Tovuz ile oynanan ve 2-0 kazanılan hazırlık maçının ardından Azerbaycan basınına açıklamalarda bulundu.

Kartal, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi performansından Arda Güler'e kadar birçok konuya değinirken, geçmişte aldığı transfer teklifini de ilk kez anlattı.

NEFTÇİ BAKÜ'DEN TEKLİF GELMİŞ

Kartal'a birkaç yıl önce Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'den teklif alıp almadığı da soruldu.

Teklifin doğrudan değil, menajerler aracılığıyla geldiğini açıklayan Kartal, “Azerbaycan'dan öyle bir teklif birileri üzerinden geldi, menajerler üzerinden geldi. 3-4 yıl önce. O zaman olmadı, havada kaldı o iş.” ifadelerini kullandı.

Kartal, şu anda Fenerbahçe'nin başarısına odaklandığını belirterek, “Şu anda Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm ve Fenerbahçe'nin başarısı için burada uğraşıyorum.” dedi.