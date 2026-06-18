Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın seçimde 8 yıl sonra başkanlığa seçilmesinin ardından tüm futbol kamuoyunun ve sarı lacivertli camianın genel beklentisi Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük koltuğuna oturacağı yönündeydi. Ancak İsmail Kartal'ın yeniden Fenerbahçe teknik direktörü oldu. Bu sürpriz gelişmenin ardından perde arkasında yaşanılanlarla ilgili çeşitli söylentiler gündeme geldi.

Gazeteci Onur Tuğrul'un aktardığı bilgilere göre, süreç aslında uzun süre Aykut Kocaman üzerinden ilerledi.

İLK GÖRÜŞME ADAYLIK ÖNCESİNDE YAPILDI

İddiaya göre Aziz Yıldırım, adaylığını açıklamadan önce Oğuz Çetin, Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman ile bir araya geldi. Yıldırım'ın bu görüşmede üç isme futbol yapılanmasında birlikte çalışmak istediğini ilettiği belirtildi.

Bu görüşmenin, seçim süreci boyunca Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman arasında yapılan tek doğrudan temas olduğu ifade edildi.

PLANLAMALAR KOCAMAN'LA YÜRÜTÜLDÜ

Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından seçim süreci netleşirken, futbol tarafındaki çalışmaların Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman koordinasyonunda ilerlediği öne sürüldü.

Kamp yeri, kamp tarihi ve transfer planlamaları gibi birçok konuda Kocaman'ın görüşlerinin alındığı, hatta Topuk Yaylası kampı fikrinin de Aykut Kocaman'dan çıktığı belirtildi. Ayrıca Kocaman'ın teknik ekibinin de sezon öncesi hazırlıklarına ve antrenman planlamalarına başladığı iddia edildi.

AÇIKLAMALAR ŞÜPHE YARATTI

Ancak süreç ilerledikçe Aziz Yıldırım'ın çeşitli röportajlarda yaptığı açıklamalar ve kulübün resmi kanallarından yapılan "Kimseyle anlaşmadık" duyurularının Kocaman cephesinde soru işaretleri oluşturduğu aktarıldı.

Bu gelişmelerin ardından Aykut Kocaman tarafının, yönetimin farklı bir teknik direktör tercihi yapabileceği düşüncesine kapıldığı öne sürüldü.

YÖNETİM KURULUNDAN DESTEK ÇIKMADI

Onur Tuğrul, seçim sonrasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Aykut Kocaman lehine ortak bir görüş oluşmadığını yazdı.

Süreçte transfer politikası, teknik ekip yapılanması ve Samandıra'daki çalışma düzeniyle ilgili bazı anlaşmazlıkların yaşandığı yönünde iddialar bulunsa da bu bilgilerin henüz doğrulanmadığı belirtildi.

AZİZ YILDIRIM İSMAİL KARTAL'I ARADI

Yaşanan gelişmelerin ardından Aziz Yıldırım'ın hızlı bir karar alarak İsmail Kartal ile temasa geçtiği ifade edildi.

Kartal'ın yapılan teklifi tereddütsüz kabul ettiği ve böylece teknik direktörlük sürecinin kısa sürede sonuçlandığı aktarıldı.