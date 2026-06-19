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Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Deneyimli çalıştırıcının sarı-lacivertli yönetimden ilk transfer talebi de ortaya çıktı.

KARTAL'IN TERCİHİ SÖRLOTH

İtalyan basınında yer alan haberlere göre İsmail Kartal, santrfor transferinde Alexander Sörloth’u kadrosunda görmek istiyor.

Bu talep doğrultusunda Aziz Yıldırım önderliğinde Fenerbahçe’nin forvet listesindeki önceliğin Serhou Guirassy’den Norveçli golcüye kaydığı öne sürüldü.

JUVENTUS VAZGEÇTİ

Daha önce Serie A ekibi Juventus’un, yıllık 4 milyon euro maaş karşılığında Sörloth ile anlaşma sağladığı ancak Atletico Madrid’in 40 milyon euroluk bonservis talebi nedeniyle transferden çekildiği belirtildi.

Fenerbahçe yönetiminin de Sörloth için istenen bonservis bedelini değerlendirerek karar vereceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 54 maça çıkan Alexander Sörloth, 20 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.