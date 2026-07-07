Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürerken, takımdan ayrılması gündeme gelen isimler de netleşmeye başladı. Avrupa’nın önemli kulüplerinin İsmail Yüksek’e ilgisinin bulunduğu öne sürüldü.
İsmail Kartal, İsmail Yüksek için kararını verdi: Teklifler sonrası flaş gelişme
Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İsmail Yüksek’e Avrupa’nın dört büyük liginden talipler çıktı. Gelen teklifler sonrası teknik direktör İsmail Kartal’ın yönetime ilettiği karar dikkat çekti.Kaynak: Diğer
Dört kulüpten teklif iddiası
Milliyet’in haberine göre, Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Fransa’dan Marsilya, Almanya’dan Bayer Leverkusen ve İtalya’dan Como, milli futbolcu İsmail Yüksek’i kadrosuna katmak istiyor.
İsmail Yüksek Avrupa’ya sıcak bakıyor
Haberde, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ve kariyerine Avrupa’da devam etme fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi.
İsmail Kartal’ın kararı net
Transfer sürecindeki en dikkat çekici gelişme ise teknik direktör İsmail Kartal’ın tavrı oldu. Deneyimli çalıştırıcının, İsmail Yüksek’in satışına kesinlikle onay vermediği öne sürüldü.
Yönetim yüksek teklif bekliyor
Sarı-lacivertli yönetimin de teknik heyetin görüşü doğrultusunda hareket ettiği ve ancak çok cazip bir bonservis teklifinin gelmesi halinde İsmail Yüksek’in ayrılığına izin verebileceği belirtildi.
Gözler transfer sürecinde
Avrupa kulüplerinin ilgisinin sürdüğü İsmail Yüksek’in geleceğiyle ilgili kararın, transfer döneminin ilerleyen günlerinde netleşmesi bekleniyor.