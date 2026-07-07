Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor İsmail Kartal, İsmail Yüksek için kararını verdi: Teklifler sonrası flaş gelişme

İsmail Kartal, İsmail Yüksek için kararını verdi: Teklifler sonrası flaş gelişme

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İsmail Yüksek’e Avrupa’nın dört büyük liginden talipler çıktı. Gelen teklifler sonrası teknik direktör İsmail Kartal’ın yönetime ilettiği karar dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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İsmail Kartal, İsmail Yüksek için kararını verdi: Teklifler sonrası flaş gelişme - Resim: 1

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürerken, takımdan ayrılması gündeme gelen isimler de netleşmeye başladı. Avrupa’nın önemli kulüplerinin İsmail Yüksek’e ilgisinin bulunduğu öne sürüldü.

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İsmail Kartal, İsmail Yüksek için kararını verdi: Teklifler sonrası flaş gelişme - Resim: 2

Dört kulüpten teklif iddiası

Milliyet’in haberine göre, Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Fransa’dan Marsilya, Almanya’dan Bayer Leverkusen ve İtalya’dan Como, milli futbolcu İsmail Yüksek’i kadrosuna katmak istiyor.

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İsmail Kartal, İsmail Yüksek için kararını verdi: Teklifler sonrası flaş gelişme - Resim: 3

İsmail Yüksek Avrupa’ya sıcak bakıyor

Haberde, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ve kariyerine Avrupa’da devam etme fikrine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

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İsmail Kartal, İsmail Yüksek için kararını verdi: Teklifler sonrası flaş gelişme - Resim: 4

İsmail Kartal’ın kararı net

Transfer sürecindeki en dikkat çekici gelişme ise teknik direktör İsmail Kartal’ın tavrı oldu. Deneyimli çalıştırıcının, İsmail Yüksek’in satışına kesinlikle onay vermediği öne sürüldü.

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İsmail Kartal, İsmail Yüksek için kararını verdi: Teklifler sonrası flaş gelişme - Resim: 5

Yönetim yüksek teklif bekliyor

Sarı-lacivertli yönetimin de teknik heyetin görüşü doğrultusunda hareket ettiği ve ancak çok cazip bir bonservis teklifinin gelmesi halinde İsmail Yüksek’in ayrılığına izin verebileceği belirtildi.

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İsmail Kartal, İsmail Yüksek için kararını verdi: Teklifler sonrası flaş gelişme - Resim: 6

Gözler transfer sürecinde

Avrupa kulüplerinin ilgisinin sürdüğü İsmail Yüksek’in geleceğiyle ilgili kararın, transfer döneminin ilerleyen günlerinde netleşmesi bekleniyor.

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