Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ederken teknik direktör İsmail Kartal kampı takip eden basın mensuplarıyla bir araya gelerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Transfer konusunda yönetime gerekli raporları sunduğunu belirten İsmail Kartal kadroda kalıp kalmayacağı merak edilen iki futbolcunun durumuna da açıklık getirdi.

'İRFAN CAN VE OOSTERWOLDE BU SEZON BİZİMLE OLACAK'

Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve Kasımpaşa'da kiralık oynayarak sezonu tamamlayan İrfan Can Kahveci ile birlikte adı transfer iddialarına karışan Jayden Oosterwolde ile ilgili konuşan İsmail Kartal, "İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde bu sezon bizimle olacak." ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDE ÇOK FAZLA YABANCI OYUNCU VAR'

İsmail Kartal ayrıca yabancı kuralı nedeniyle ayrılıkların yaşanacağını belirterek, "Gidenler tabi olacak. Elimizde çok fazla yabancı oyuncu var ve 10+4 kuralı yürürlükte. Tüm bunları masaya yatırarak, teknik ekiple oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz." diye konuştu."