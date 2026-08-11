Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe Avusturya ekibi Sturm Graz ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

İlk maçı 2-0 kazanarak rövanşa skor avantajıyla çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maç öncesi yaptığı açıklamada, skoru korumaya yönelik bir tutum yerine kendi oyunlarını ortaya koyarak sadahan tur ile ayrılmak istediklerini ifade etti.

'3 TANE OYUNCULARINI DİNLENDİRİP BU MAÇTA OYNATIYORLAR'

İsmail Kartal ayrıca rakipteki değişikliklere de dikkat çekerek, "Rakipten reaksiyon bekliyorum. 3 tane değişiklikleri var. Ön tarafta 2 tane hareketli oyuncuları var. Kanatlarda da 2 tane hareketli oyuncuları var. 3 tane oyuncularını dinlendirip bu maçta oynatıyorlar bize karşı. Bunları biliyoruz, bunları çalıştık. İnşallah bu akşam burada iyi futbol oynayarak, kendi işimizi yaparak, skoru koruyarak değil, kendi futbolumuzu oynayarak burada turu geçmek istiyoruz." diye konuştu.