Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-27 sezonunun ilk haftasında bu akşam Roma'yı konuk edecek.
İsmail Kartal bu akşam herkesi şaşırtacak: Fenerbahçe'nin sürpriz Roma planı
Fenerbahçe, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasındaki ilk maçına Roma karşısında çıkacak. İsmail Kartal bu tarihi maçta Guendouzi ve Marco Asensio'nun yokluğunda takımı sürpriz bir oyun planıyla sahaya çıkmaya hazırladı.Furkan Çelik
Kadköy'de bu akşam saat 19.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'ın Roma'ya karşı herkesi şaşırtacak sürpriz bir oyun planı hazırladığı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Guendouzi ve Marco Asensio'nun yokluğunda Kartal'ın takımın sisteminde değişikliğe gitmeyi düşündüğü aktarıldı.
BU SEZON İLK KEZ 3'LÜ SAVUNMAYA DÖNÜŞ YAPACAK
İsmail Kartal'ın Roma karşısında bu sezon ilk kez 3'lü savunma sistemiyle sahaya çıkmayı planladığı ifade edildi.
Kartal'ın özellikle güçlü Roma hücumuna karşı savunma düzenini değiştirmeyi düşündüğü belirtildi.
GERİ ÜÇLÜ ŞEKİLLENDİ
Fenerbahçe'nin 3'lü savunmayla sahaya çıkması halinde geri hattın Nathan Ake, Milan Skriniar ve Aaron Oppong'dan oluşması bekleniyor.
İsmail Kartal orta sahada Brown, İsmail, Kante ve Oğuz Aydın'a şans verecek. İleri üçlüyü ise Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi oluşturacak.
18 YILLIK HASRET SONA ERİYOR
Roma karşılaşması Fenerbahçe için tarihi bir anlam da taşıyor. Sarı-lacivertliler, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında ilk kez sahaya çıkacak.