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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Villa Park'ta alınan ağır yenilginin kabul edilemez olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, futbolcularının yaptığı basit hataların bu seviyede ciddi sonuçlar doğurduğunu söyledi.

'MAÇIN HAKKI BU DEĞİL'

Karşılaşmayı değerlendiren İsmail Kartal, yapılan pas hatalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Maça baktığınız zaman, maçın hakkı bu değil. Futbol... En yüksek seviyede mücadele ediyorsunuz. Bu kadar yüksek seviyede bu kadar basit pas hataları yapmamak gerekiyor. Yapınca çok çabuk cezalandırıyorlar. Bu maç böyle oldu.

Bu seviyede bu kadar pas hataları yapmamak gerekiyor. Çok önemli dersler çıkardık buradan. Hepimize büyük ders oldu."

'CAMİAMIZDAN, TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ'

Aston Villa karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyetin Fenerbahçe camiası adına kabul edilemeyeceğini belirten Kartal, taraftarlardan özür dileyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kabul edilebilir sonuç, skor değil Fenerbahçe camiası adına. 2-3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. Bunu bir kenara bırakıp Alanyaspor maçına hazırlanmalıyız.

Bu skor nedeniyle camiamızdan, taraftarlarımızdan özür dileriz. Böyle bir mağlubiyeti aklımızdan geçirmiyorduk. Kabul edilir değil. Özür diliyoruz.

Bunu bir kenara bırakacağız. Çok önemli dersler çıkardık. 2-3 gün sonra çok önemli bir lig maçımız var. O maça konsantre olmalıyız. Bu maçı unutmalıyız."

N'GOLO KANTE NEDEN OYNAMADI?

İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde sağlık durumuyla ilgili belirsizlik bulunan N'Golo Kante'nin neden forma giymediğine de açıklık getirdi.

Fransız yıldızla görüştüklerini belirten Kartal, "1-2 değişiklik yapacaktık. Kante ile konuştuk. Oynayamayacağını söyledi. Yapacaktık ama 62'ye kadar takım güzel reaksiyon verdi. Her şey güzel gidiyordu. Bir hata sonrası penaltı olunca oyun koptu." dedi.