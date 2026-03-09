ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda İran'ın üst düzey yöneticileri hedef alındı. Başta İran'ın dini lideri Ali Hamaney öldürülürken çok sayıda komutan da öldürüldü.

Saldırılar sonucu dikkat çeken bir ayrıntı ise öldürülen komutanların yanı sıra Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin hayatta kalmasıydı. Bu durum Kaani hakkında birçok iddiayı da gündeme getirdi.

"Ajanlık yaptı", "İdam edildi", "İsrail'e sığındı" iddiaları çokça tartışıldı.

'GÖREVİNİN BAŞINDA'

Öte yandan Rudaw'da yer alan habere göre iddialara ilişkin İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık açıklama yaptı.

Bağdat’ta bir grup gazeteciye konuşan Sadık, "Kaani şu an bizzat meydandadır ve savaş operasyonlarının koordinasyonunu yürütmekte" ifadesini kullandı.