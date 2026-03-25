İsmail Hacıoğlu'nun ardından Cennetin Çocukları’nda bir yaprak dökümü daha

Daha önce İsmail Hacıoğlu’nun kadrodan çıkarılmasıyla büyük bir değişim yaşayan dizide, ekip neredeyse baştan aşağı yenilenmişti. Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Birsen Altuntaş, projeye bir oyuncunun daha veda ettiğini duyurdu.
Cennetin Çocukları dizisinde sular durulmuyor; yapımdaki ayrılık haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Cennetin Çocukları'ndan bir oyuncu daha ayrıldı.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizide yaşanan ayrılıklar izleyicinin de dikkatini çekmeye devam ediyor.
Başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun yaptığı açıklamalar sonrası projeden çıkarılmasıyla başlayan süreçte, onunla birlikte dört oyuncu daha kadroya veda etmişti.
Hikâyede yapılan değişikliklerle birlikte başroller Burak Serdar Şanal ve Buse Meral’e emanet edilmiş, yeni kadroyla ilk fragman da izleyiciyle buluşmuştu.
Değişim bununla sınırlı kalmadı. Son olarak oyuncu Eren Hacısalihoğlu da projeden ayrıldı.
Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, dizinin son bölümünde canlandırdığı karakterin hikâyesi sona erdi. İskender’in yakın arkadaşını oynayan Hacısalihoğlu’nun böylece diziye veda ettiği kesinleşti.