Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, jeopolitik olarak altın ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, Amerika-Rusya arasındaki anlaşma, savaş veya süreyi uzatma gibi üç ihtimal olduğunu ifade etti. Memiş, duruma bağlı olarak piyasalarda bugün sert dalgalanma olacağını söyledi.
İslem Memiş'ten kritik uyarı: Altında dananın kuyruğu kopacak
Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, Cenevre'deki kritik gelişmelere bağlı olarak altın ve piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanabileceğinin altını çizerek, anlaşma halinde düşüş, savaş haberi halinde ise yükseliş görülebileceğini belirtti.Derleyen: Baran Yalçın
Yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini belirten Memiş, anlaşma haberi gelirse düşüşü fırsat olarak değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.
“DANANIN KUYRUĞU KOPACAK”
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haber Global yayınında piyasadaki belirsizliğe vurgu yaptı. Memiş, "Dananın kuyruğu kopacak. Yani bugün Amerika-Rusya arasındaki anlaşma, savaş ya da süreyi uzatma gibi üç tane ihtimal var. Bu ihtimal yine bilinmiyor. Dolayısıyla bugün öğleye kadar, nakite ihtiyacı olanlar, olmayanlar tamamen hissiyatıyla hareket edecek. Kesinlikle bir beklenti yok. Ne anlaşma kesinliği var, ne savaş kesinliği var, ne de uzatma kesinliği var. Tamamen belirsiz" sözlerini sarf etti.
"SERT DALGALANMA OLACAK"
Piyasalarda sert hareketler görülebileceğini ifade eden Memiş, sürecin tamamen haber akışına bağlı şekilleneceğinin altını çizdi.
Savaş haberi gelirse fiyatların otomatikman yükseleceğini belirten Memiş, “Anlaşma haberi gelirse emtia tarafında sert düşüşler göreceğiz. Yine borsalarda sert yükselişler göreceğiz. Aynı şekilde önümüzdeki 10 gün de piyasa manipüle edilebilir ama sonuç itibarıyla bugün de piyasalar için bir karar günü olduğunu söyleyebilirim. Çok ciddi bir anlamda sert dalgalanma olacak" dedi.