İslem Memiş'ten kritik uyarı: Altında dananın kuyruğu kopacak

“DANANIN KUYRUĞU KOPACAK”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haber Global yayınında piyasadaki belirsizliğe vurgu yaptı. Memiş, "Dananın kuyruğu kopacak. Yani bugün Amerika-Rusya arasındaki anlaşma, savaş ya da süreyi uzatma gibi üç tane ihtimal var. Bu ihtimal yine bilinmiyor. Dolayısıyla bugün öğleye kadar, nakite ihtiyacı olanlar, olmayanlar tamamen hissiyatıyla hareket edecek. Kesinlikle bir beklenti yok. Ne anlaşma kesinliği var, ne savaş kesinliği var, ne de uzatma kesinliği var. Tamamen belirsiz" sözlerini sarf etti.