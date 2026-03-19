İsrail'in Walla haber sitesinde yer alan habere göre; Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat Mahallesi'nde iftara katıldığı sırada gözaltına alındığını aktarıldı.

Şeyh Salah'ın "kamu düzenini bozabilecek davranışlarda bulunduğu" şüphesiyle sorgulanmak üzere Batı Kudüs'teki Moskobiyye Polis Merkezi'ne götürüldüğü belirtildi.

Salah'ın kısa süre önce İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle alınan tedbirleri neden göstererek kapatıp ibadet yapılmasını engellediği Mescid-i Aksa hakkında bir konuşma yaptığına ve gözaltının bu konuşmadan kaynaklandığı iddia edildi.

Salah'ın avukatı Halid Zabarka da gözaltının "Şeyh'in etkileyici konuşmasından kaynaklandığını", İsrailli yetkililerin "kargaşaya yol açabilecek davranışları" gerekçe göstererek gözaltı işlemi uyguladığını açıkladı.