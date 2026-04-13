ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılan görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması, bölgedeki gerilimi yeniden artırdı. Hürmüz Boğazı çevresinde tansiyon yükselirken, diplomatik temasların tamamen kesilmediği mesajı veriliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için Türkiye’nin de dahil olduğu bir arabulucu heyet çalışmalarını sürdürüyor. Heyette Pakistan ve Mısır’dan temsilcilerin de yer aldığı belirtiliyor.

TÜRKİYE AKTİF ROL ÜSTLENİYOR

Haberde, Türkiye’nin arabuluculuk sürecinde daha görünür hale geldiği ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkları azaltmaya yönelik temaslarını artırdığı ifade edildi. Arabulucuların önümüzdeki günlerde hem ABD hem de İran ile görüşmelerine devam etmesi bekleniyor.

“SÜREÇ TAMAMEN TIKANMADI”

Diplomatik kaynaklara göre taraflar hâlâ anlaşma ihtimalini masada tutuyor. 21 Nisan’da sona ermesi beklenen ateşkes öncesinde yeni bir müzakere turunun gündeme gelebileceği belirtiliyor.

ABD’li bir yetkili, İran’ın daha esnek bir tutum sergilemesi halinde anlaşmaya varılabileceğini ifade ederken, sürecin tamamen çıkmaza girmediğini vurguladı.

İran’ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Moghadam ise görüşmelerin başarısız olmadığını, aksine diplomatik sürecin temelini oluşturduğunu belirtti.