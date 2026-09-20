İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik uyarı: “Sakın bu hatayı yapmayın”

Memiş, benzer mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Fon şirketleri ve halka arz süreçlerinin tek bir kurum yerine en az üç farklı kurum tarafından şeffaf ve ayrıntılı biçimde denetlenmesi gerektiğini savundu.