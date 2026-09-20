Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarda yaşanan son gelişmelerin ardından yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu. Özellikle finansal piyasalara yeni girenlerin yaptığı hatalara işaret eden Memiş, kısa sürede yüksek kazanç beklentisinin ciddi kayıplara yol açabileceğini belirtti.
İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik uyarı: “Sakın bu hatayı yapmayın”
Piyasalardaki hareketliliği değerlendiren İslam Memiş, özellikle tecrübesiz yatırımcıları uyardı.Kaynak: Diğer
Memiş, kulaktan dolma bilgilerle hareket ederek evini veya otomobilini satıp piyasalara giren yatırımcıların yaşanan dalgalanmalarda büyük panik ve stresle karşı karşıya kaldığını ifade etti.
“KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE ZENGİN OLMA HAYALİ KURMAYIN”
Kısa sürede parayı katlama düşüncesine karşı çıkan Memiş, yatırımcıların finansal okuryazarlıklarını geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Hiçbir yatırım sisteminin insanları oturdukları yerden kısa sürede zengin etmek amacıyla kurulmadığını vurguladı.
İslam Memiş’in öne çıkardığı konulardan biri de uzun süredir dile getirdiği “sepet kültürü” oldu. Memiş, yatırımcıların bütün birikimlerini tek bir yatırım aracında değerlendirmek yerine farklı varlıklara bölerek risklerini dağıtmaları gerektiğini ifade etti.
“İÇİ BOŞ ŞİRKETLERİ KÖPÜRTEREK BALON OLUŞTURDULAR”
Borsadaki bazı hareketlere de değinen Memiş, içi boş ya da borçlu şirketlerin hisselerinin toplanıp yüksek getiri beklentisiyle fiyatlarının şişirildiğini savundu. Oluşan balonların patlamasıyla küçük yatırımcıların ciddi zararlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Memiş, benzer mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için denetim mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Fon şirketleri ve halka arz süreçlerinin tek bir kurum yerine en az üç farklı kurum tarafından şeffaf ve ayrıntılı biçimde denetlenmesi gerektiğini savundu.
Piyasalardaki sürecin kısa zamanda sona ermeyeceğini belirten Memiş, yaşanan gelişmelerin zamana yayılacağı görüşünü dile getirdi. Yatırımcıların panikle hareket etmek yerine uzun vadeli bir strateji benimsemesi gerektiğine dikkat çekti.
“2027 DEĞİŞİM YILI OLACAK”
Memiş, 2026 yılını finans piyasaları açısından “manipülasyon yılı” olarak nitelendirirken, 2027 için de dikkat çeken bir öngörüde bulundu. Türkiye ve küresel piyasalarda kurumsal yapıların değişeceğini ve birçok ezberin bozulacağını ileri sürdü.
İslam Memiş’in gündeminde faizler de vardı. Yüksek petrol fiyatları, enerji piyasalarındaki gelişmeler ve jeopolitik gerilimlerin para politikası üzerinde etkili olabileceğini belirtti.
Memiş, bu koşullar nedeniyle Merkez Bankası'nın faiz indirimi adımlarını erteleyebileceğini ve yıl sonuna kadar beklemeyi tercih edebileceğini öne sürdü. Yatırımcılara ise kısa vadeli kazanç peşinde koşmak yerine birikimlerini çeşitlendirme ve uzun vadeli hareket etme çağrısında bulundu.