Milyonlarca vatandaş elindeki küçük miktardaki parayı değerlendirmek için yatırım araçlarına yöneliyor. Bu noktada altındaki sert yükselişler, yastık altı altın alımlarına neden oluyor. Ekonomide yaşanan son gelişmelerin ardından gram altın rekor üstüne rekor kırmayı ise sürdürüyor.

MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN UYARISI

Ünlü ekonomist İslam Memiş YouTube üzerinden gram altın için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Gram altın için 8 bin TL seviyesini işaret eden Memiş, “Bu yılın ilk yarısı ile alakalı beklediğimiz 8 bin TL seviyesi daha yılın ilk ayı bitmeden 4. haftada 7 bin 235 TL bandına geldi. Bu bize geçen yılı hatırlattı” dedi.

Memiş, beklentilerin önceden fiyatlandığına değinerek, “Yine gram altın almak için bu hafta uygun bir hafta olduğunu şahsen düşünmüyorum. Gümüş, altına kıyasla daha pozitif” ifadelerini kullandı.

Gümüşe dair de konuşan Memiş, “Gümüşün gram fiyatı 151,5 lira seviyesinde. Burada da tarihi döngü içerisinde yeni bir rekor denemesi yaptı. Gümüş altına kıyasla daha riskli bir fiyatlama içerisinde girdi” şeklinde konuştu.

PİYASADA SON DURUM

Gram altın: 7 bin 337 TL

Çeyrek altın: 11 bin 196 TL

Yarım altın: 23 bin 930 TL

Tam altın: 47 bin 673 TL

Gümüş: 167 TL