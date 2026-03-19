ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi güvenli liman olarak görülen altında sert bir tepki göstermişti. Dün ABD tarafından gelen FED faiz kararı sonrası piyasalarda düşüşler 19 Mart’ta hız kazandı. Altın tarafında yaşanan düşüşler ise dikkat çekiyor.
İslam Memiş'ten yatırımcılara çok kazandıracak uyarı: Büyük fırsat...
FED'in faiz kararı sonrası altın tarafında yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Ünlü ekonomist İslam Memiş, altın için 'büyük fırsat' diyerek uyarılarda bulundu. Memiş, "Ciddi şekilde ucuzladı. Mart ayında yaşanan bu baskılanma süreci aslında büyük bir fırsat sunuyor" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Altın tarafında neler olacağı ise merak ediliyor. İslam Memiş, 2026 yılına dair öngörülerini paylaştı. Yatırımcıyı "belirsizlik" konusunda uyaran Memiş, özellikle altın ve petrol arasındaki ters korelasyona dikkat çekerek yeni yol haritasını açıkladı.
Kasım 2025’te yaptığı öngörüleri hatırlatan İslam Memiş, 2026 yılının finansal piyasalar için oldukça zorlu geçeceğini belirtti. Memiş, "2026 yılı manipülasyon yılıdır. Öngörülemeyen ve belirsiz bir yıl olacak. Finansal piyasalarda ezberlerin bozulduğu, belirsizliğin arttığı bir dönem bizi bekliyor" dedi.
Profesyonel yatırımcıların miktar üzerinden hareket ettiğini, acemi yatırımcıların ise sadece fiyata odaklandığı için zarar edebileceği uyarısında bulundu.
Dünya genelinde yaşanan gerilimlerin ekonomik verilere henüz tam yansımadığını ifade eden Memiş, "Şu anda savaş ekonomisinin etkilerini tam görmüyoruz. Daha bir ay bile olmadı ancak pompa fiyatlarına ufak ufak yansımaya başladı. Bu süreçte en çok merkez bankalarının işi zor, ciddi bir imtihandan geçecekler" değerlendirmesinde bulundu.
Yatırımcılara petrol fiyatlarını yakından takip etmelerini öneren ünlü ekonomist, altın piyasasındaki son durumu şu sözlerle özetledi:
"Dolar endeksi ve petrol yükseldiğinde diğer varlıklar sert geriler. Şu an altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 4814 dolar seviyesine kadar gerileyerek ciddi şekilde ucuzladı. Mart ayında yaşanan bu baskılanma süreci aslında büyük bir fırsat sunuyor."
Orta ve uzun vadeli beklentilerinde bir değişiklik olmadığını belirten Memiş, ons altın için 6.000 dolar hedefinin masada kalmaya devam ettiğini vurguladı. Memiş, bu geri çekilmenin özellikle altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar için kaçırılmayacak bir "altın fırsatı" olduğunu ifade etti.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.