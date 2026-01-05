İslam Memiş, altın tarafında ise 2026’nın ilk yarısında yükseliş eğiliminin sürebileceğini, ancak yılın ikinci yarısında kâr satışları ve dinlenme riskinin arttığını vurguladı.

Yeni yılın ilk haftasında GDHŞ yayınında 2026 beklentilerini anlatan finans analisti İslam Memiş, yatırımcıların “hikâyeyi” doğru okumadan pozisyon almaması gerektiğini söyledi.

Memiş’e göre 2026 “manipülasyon piyasası” dinamiklerinin öne çıkacağı bir yıl olacak ve yatırımcılar özellikle değerli metallerde haber akışını “fiyatın kendisi kadar” takip etmek zorunda kalacak.

“GÜMÜŞ ÇOK RİSKLİ” UYARISI: ÇİN HAMLELERİ FİYATI OYNATIYOR

Memiş, gümüş tarafında en çarpıcı riskin Çin kaynaklı olduğunu belirterek, “ihracat kısıtı” ve benzeri haberlerle fiziki talebin tetiklendiğini, bunun da manipülatif fiyatlamalara alan açtığını dile getirdi. Kısa vadede (önümüzdeki 5–6 ay) gümüşte 2025’teki kadar agresif getiri beklenmemesi gerektiğini vurguladı.

ÖNE ÇIKAN ÖNERİ: “RASO BU KADAR GERİLEMİŞKEN GÜMÜŞÜ ALTINA ÇEVİRMEK MANTIKLI OLABİLİR”

Memiş’in dikkat çektiği temel hamle şu oldu: Altın–gümüş rasyosunun gerilediği bir dönemde elinde gümüş bulunduran yatırımcıların, 2026’ya daha “temkinli” girmek için gümüşü altına çevirerek pozisyonlarını yeniden dengeleyebileceğini söyledi. Bu yaklaşımı “2026 yılı için iyi bir hazırlık” olarak tanımladı.

ALTININ HİKÂYESİ: JEOPOLİTİK RİSK İLK YARIDA DESTEK, İKİNCİ YARIDA ‘DİNLENME’

Memiş, altının 2025’te güçlü bir performans sergilediğini hatırlatırken, 2026’da aynı tempoyu beklemediğini net biçimde ifade etti. Buna karşın 2026’nın ilk yarısında jeopolitik gerilimlerin (özellikle İran/Venezuela hattı) güvenli liman talebini canlı tutabileceğini ve altını destekleyebileceğini söyledi.

· İlk yarı: Yükseliş beklentisi korunuyor.

· İkinci yarı: “Dinlenme” ve kâr satışlarının daha yoğun konuşulacağı bir dönem öngörülüyor.

“HEDEFİ OLAN İLK YARIDA AKSİYON ALSIN” MESAJI

Memiş, evi/arabası/iş yeri gibi somut hedefleri olanların, altın ve gümüş birikimi varsa 2026’nın ilk yarısını bir “satış/finansman penceresi” gibi değerlendirmesinin daha rasyonel olabileceğini dile getirdi.

Çünkü yılın ikinci yarısında hem piyasa dinamiklerinin hem de talep koşullarının değişebileceği uyarısında bulundu.