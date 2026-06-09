Orta Doğu’da artan gerilime rağmen altın fiyatlarında görülen geri çekilme dikkat çekerken, finans uzmanı İslam Memiş bu düşüşlerin kalıcı olmayabileceğine işaret ederek yatırımcılar için yeni fırsatların oluşabileceğini ifade ediyor.
İslam Memiş'ten gram altında ralli beklentisi canlı yayında rakam verdi
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşler yatırımcıya fırsat sinyali verdi. Finans uzmanı İslam Memiş , küresel gerilimin azalması halinde gram altında güçlü bir yükseliş yaşanabileceğini belirterek canlı yayında rakam verdi. İşte detaylar..Derleyen: Züleyha Öncü
Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanmasıyla petrol fiyatları yükselişe geçerken, enflasyonist baskılar nedeniyle altın piyasalarında dikkat çeken gerilemeler yaşandı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ile Finans Uzmanı İslam Memiş, 9 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla altın piyasalarındaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
"KÜRESEL GÜÇLER PİYASALARI MANİPÜLE EDİYOR"
Faruk Erdem, "İsrail-İran kriziyle birlikte petrol fiyatlarının 97 dolarlara kadar çıkması enflasyonist baskıyı tetikliyor. Bu süreçte dünyada sadece silah, enerji şirketleri ve bu işi manipüle eden küresel güçler kazanıyor" sözleriyle piyasalardaki manipülasyona dikkat çekti. Erdem, altında daha önce yaşanan "3 bin 500 - 5 bin dolar" tartışmalarının ardından görülen balonun geri geldiğini belirtti.
"GRAM ALTINDA 7 BİN LİRAYA YAKIN RALLİ "
İslam Memiş ise piyasalardaki puslu havaya rağmen altın için umut verici bir tablo çizdi. Memiş, "Merkez bankaları dolarizasyondan kaçmak ve kendilerini korumak için altın rezervlerini hızla artırıyor, savaş ve kriz ortamı süt liman olduğunda gram altın tarafında iç piyasada 7 bin liralara yakın bir ralli görmemiz mümkün" sözleriyle beklentisini ifade etti.
Memiş ayrıca Körfez ülkeleri nakit ihtiyacı nedeniyle altın satsa da Çin'in alımlara devam ettiğini, bu durumun altını güçlü kıldığını açıkladı.
KRİTİK UYARI: DÜŞÜŞLERİ FIRSATA ÇEVİRİN
Yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini vurgulayan İslam Memiş, "Fiyata değil miktara odaklanın. Bu yıl altın ve gümüş toplama yılıdır, düşüşler düğün sezonu yaklaşırken yatırımcı için büyük bir fırsattır" dedi.
SOSYAL MEDYADAKİ TAHMİNTUZAĞA DİKKAT
Sosyal medyadaki yetkisiz ağızlardan çıkan rakamlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Memiş, "4 bin doların altı veya 5 bin doların üstü gibi keskin tahminler yerine kademeli alım stratejisi izlenmeli, eldeki miktarı koruyup artırmak uzun vadede en doğru kazanç yoludur" ifadelerini kullandı
GÜMÜŞ İÇİN KRİTİK SEVİYE
Sadece altına değil gümüşe de dikkat çeken İslam Memiş, "Önümüzdeki 2-3 ay boyunca gümüş altına kıyasla çok daha fazla konuşulan bir emtia olabilir. Gümüşün ons fiyatında 82 dolar seviyelerini görebiliriz" dedi.
BU TARİHLER PİYASALAR İÇİN KRİTİK
Memiş, Perşembe ve Cuma günü açıklanacak olan ABD enflasyon verileri ile Avrupa ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarının piyasaların yönünü tayin edeceğini belirterek, "Ekonomimiz bu tür ani şoklara karşı artık çok daha dirençli" şeklinde konuştu.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.