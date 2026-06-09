İslam Memiş'ten gram altında ralli beklentisi canlı yayında rakam verdi

"GRAM ALTINDA 7 BİN LİRAYA YAKIN RALLİ "

İslam Memiş ise piyasalardaki puslu havaya rağmen altın için umut verici bir tablo çizdi. Memiş, "Merkez bankaları dolarizasyondan kaçmak ve kendilerini korumak için altın rezervlerini hızla artırıyor, savaş ve kriz ortamı süt liman olduğunda gram altın tarafında iç piyasada 7 bin liralara yakın bir ralli görmemiz mümkün" sözleriyle beklentisini ifade etti.