İslam Memiş’ten ezber bozan yatırım tavsiyesi: Tek tek saydı

Asıl büyük bombayı ise yurt içi piyasalar için patlattı. Kısa vadeli düşüşlerin uzun vadeli yükseliş trendini asla etkilemeyeceğini belirten Memiş, gram altın için yıl sonu ve sonrası projeksiyonunda önce 8.000 TL, ardından ise 10.000 TL ve üzerini işaret etti.