Küresel piyasalar savaş manipülasyonları, merkez bankalarının gizli hamleleri ve kripto paralardaki baş döndüren dalgalanmalarla sarsılırken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten çok konuşulacak bir sepet stratejisi geldi.
İslam Memiş’ten ezber bozan yatırım tavsiyesi: Tek tek saydı
Piyasalardaki jeopolitik fırtına ve sert dalgalanmalar sonrası ünlü ekonomist İslam Memiş’ten yatırımcıyı ayağa kaldıracak yeni bir hamle geldi. "Fiyat değil miktar" diyen İslam Memiş, elinde nakdi olanlar için yüzde 50, yüzde 25, yüzde 25 formülünü açıkladı.
Piyasaların artık teknik analizle değil, tamamen jeopolitik beklentilerle fiyatlandığını belirten Memiş, yatırımcılara "Fırsat dönemi başladı" sözleriyle seslendi ve korkutan rakamları tek tek açıkladı.
ALTINDA AKILALMAZ HEDEF: GRAMDA 10.000 TL, ONSTA 5.880 DOLAR
Yatırımcıların gözdesi altın için yükseliş beklentisini hiç bozmadığını ifade eden İslam Memiş, küresel piyasalarda ons altının 5.000 dolar barajını aşmasının ardından gözünü 5.880 dolara dikeceğini iddia etti.
Asıl büyük bombayı ise yurt içi piyasalar için patlattı. Kısa vadeli düşüşlerin uzun vadeli yükseliş trendini asla etkilemeyeceğini belirten Memiş, gram altın için yıl sonu ve sonrası projeksiyonunda önce 8.000 TL, ardından ise 10.000 TL ve üzerini işaret etti.
"ALTINDAN DAHA ÇOK KONUŞULACAK"
Gümüşün orta vadede altını gölgede bırakacağını savunan ünlü ekonomist İslam Memiş, gümüş tarafında çok agresif hedefler verdi. Ons gümüşte ilk ana hedefin 96 dolar olduğunu söyleyen Memiş, gram gümüşte ise yıl sonuna kadar 145–150 TL bandının masada olduğunu belirtti.
YATIRIMCIYA ALIM TÜYOSU
İslam Memiş, mevcut fiyatlarda 100 dolar altındaki ons bölgelerinin hala bir "toplama alanı" olduğunu, gram tarafta ise 105–108 TL bandı ve altına sarkmaların kaçırılmayacak birer alım fırsatı olduğunu vurguladı.
BİTCOİN İÇİN İKİ DUDAK ARASINDAKİ SENARYO: 55.000 Mİ, 100.000 Mİ?
Kripto para piyasasındaki sert çakılışları "manipülasyon fiyatlaması" olarak tanımlayan Memiş, lider kripto para birimi Bitcoin için alt sınırı 55.000 dolar olarak belirledi.
Ancak orta vadede işlerin tamamen tersine döneceğini aktaran analist, 100.000 dolar üzerinin yeniden test edileceğini öngördü. Kendi pozisyonlarında şu an zarar olduğunu da gizlemeyen Memiş, "Sepet stratejim sayesinde bu kaybı diğer varlıklarla dengeledim" dedi.
İŞTE İSLAM MEMİŞ'İN GİZLİ FORMÜLÜ: YÜZDE 50 - YÜZDE 25 - YÜZDE 25 PORTFÖYÜ
Tek bir yatırım aracına bağlanıp kalmanın bu dönemde intihar olduğunu söyleyen İslam Memiş, ABD seçim süreci, NATO toplantıları ve Avrupa-ABD ilişkilerinin piyasaları sallamaya devam edeceğini belirtti. Elinde nakdi olanlar için ise şu net dağılımı önerdi:
Yüzde 50 Gümüş (Yükseliş potansiyeli en yüksek ana güç)
Yüzde 25 Altın (Güvenli liman garantisi)
Yüzde 25 Bitcoin (Ani ataklara karşı yüksek getiri potansiyeli)
İslam Memiş, bu sepetin yüksek oynaklık (volatilite) döneminde yatırımcıyı hem koruyacağını hem de zenginleşme fırsatı sunacağını iddia etti.