İslam Memiş’ten altın yatırımcısına kritik uyarı: "O işlemlerden uzak durun!"

Borsa tarafında ise piyasaların yeni haftaya daha iyimser bir tabloyla başlayabileceğini ifade eden Memiş, küresel piyasaların odağının ABD Merkez Bankasına (Fed) çevrileceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Borsada da pozitif bir açılış bekliyoruz. Belki orada bir miktar toparlanma olabilir ama genel itibariyle piyasalarda hafta başına kıyasla biraz daha tansiyonun düştüğü bir haftayı geride bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta Amerika'da FED'in faiz kararını takip edeceğiz ve bunu fiyatlamak küresel piyasası olarak önemli olacaktır."