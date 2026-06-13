Altın piyasası, özellikle bu hafta çarşamba ve perşembe günleri yaşanan sert kayıplarla son iki buçuk ayın en düşük seviyesini gördü. Son işlem gününe de satıcılı başlayan altın, günü 6.268 lira seviyesinde tamamladı. Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak piyasalardaki yön belirsizliği devam ederken, yatırımcılar "Düşüş sürecek mi, yoksa yükseliş mi başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına kritik uyarı: "O işlemlerden uzak durun!"
Son iki buçuk ayın en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatları, haftayı 6.268 liradan kapattı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası kararları ve jeopolitik belirsizliklerin gölgesindeki piyasalarda oynaklığın süreceğini belirterek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.Kaynak: Diğer
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ekonomi ve finans gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek beklentiler doğrultusunda hareket ettiğini belirten Memiş, piyasaların hem yurt içi para politikalarını hem de küresel gelişmeleri yakından izleyeceğini ifade etti.
Merkez Bankasının faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların beklentisine uygun olarak faiz değişikliğine gitmedi. Yine eylül ayına kadar faiz indirim olasılığı var. Yani burada faizlerde değişikliğe gidebilir. Ancak bugünkü koşullarda yine 'bekle-gör' politikasını uygulayan bir Merkez Bankası var. Önümüzdeki hafta kritik olacak. Yine Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var."
Piyasalardaki en önemli gündem maddelerinden birinin jeopolitik gelişmeler olduğunu vurgulayan Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile İran'dan gelen mesajların yatırımcılarda soru işaretleri yarattığını belirtti. Haftaya İsrail'in İran'a yönelik saldırısı ve artan jeopolitik gerilimle başlandığını hatırlatan Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Belirsizlikle de haftayı tamamlıyoruz piyasalarda. Yine Trump'ın 'anlaştık' açıklaması var ama İran'dan bir yalanlama geldi. Anlaştılar mı, anlaşmadılar mı? Bir töreni olacak mı, olmayacak mı? Piyasalarda da sert dalgalanma var."
Siyasi ve askeri gelişmelerin emtia fiyatlarına doğrudan yansıdığına dikkat çeken İslam Memiş, altın ve petrol fiyatlarındaki sert hareketleri şu verilerle açıkladı:
"Bu hafta değerli metaller tarafında sert düşüşler gördük. Yine 4020 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altın vardı. Ama dün 'anlaştık' haberinden sonra 4240 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gün içinde 220 dolarlık dalgalanmayı görüyoruz ve şu anda 4180 dolar seviyesinde. Petrol tarafında da sert düşüşler gördük.
Özellikle brent petrol fiyatı 90 dolar seviyesine kadar sert bir şekilde geriledi. Ancak burada belirsizlik devam ettiği için hafta sonu tekrar Amerika'nın müdahalesi olabilir. Piyasaları yine belirsizliğin içine bırakarak hafta sonuna giriyoruz."
Hafta sonu barış ya da savaş yönünde gelebilecek haberlerin önümüzdeki hafta piyasalardaki oynaklığı daha da artıracağını öngören Memiş, yatırımcıları kısa vadeli risklere karşı uyardı:
"Buradaki belirsizlik devam ettiği için piyasalardaki oynaklık önümüzdeki hafta yine artacaktır. O yüzden yatırımcılarınız yine vadeli işlemlerden uzak durması gerekiyor. Dolayısıyla bu bilinmezlik içinde piyasalarda sert algılamalar devam edecektir. O yüzden yatırımcılar yine bu anlaşma haberi gelene kadar varlıklarını tekrar korumalı, uzun vadeli işlemlerden uzak durmalı."
Borsa tarafında ise piyasaların yeni haftaya daha iyimser bir tabloyla başlayabileceğini ifade eden Memiş, küresel piyasaların odağının ABD Merkez Bankasına (Fed) çevrileceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
"Borsada da pozitif bir açılış bekliyoruz. Belki orada bir miktar toparlanma olabilir ama genel itibariyle piyasalarda hafta başına kıyasla biraz daha tansiyonun düştüğü bir haftayı geride bırakıyoruz. Önümüzdeki hafta Amerika'da FED'in faiz kararını takip edeceğiz ve bunu fiyatlamak küresel piyasası olarak önemli olacaktır."