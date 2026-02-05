'Altın'daki dalgalı seyir sürerken, altın yatırımcılarını endişendirmeye devam ediyor. Altın gerçekten en avantajlı nereden alınır? Altın fiyatlardaki farklılıklar sadece kur hareketlerinden değil, altın alım kanallarındaki sistemden de kaynaklanıyor.

ALTIN İÇİN PİYASADA 3 FARKLI FİYAT VAR

İslam Memiş, altın piyasasında kuyumcu fiyatı, banka fiyatı ve darphane sertifikalı fiyat olmak üzere üç ayrı fiyat olduğuna dikkat çekti. İslam Memiş, özellikle büyük hacimli altın ürünlerinde işçilik ve fiziki maliyetlerin fiyatı artırdığına dikkat çekti.

'ALTINDA İŞÇİLİK MALİYETİ FARK YARATIYOR'

Altın uzmanı İslam Memiş’e göre, büyük gramajlı altın ürünlerinde işçilik fiyatta fark yaratıyor. Fiziki altın alımında saklama, sigorta ve işçiliğe dikkat çeken Memiş, bunun da altın yatırımcısı için dezavantaj yarattığını kaydetti.

'BEN OLSAM ALTINI KUYUMCUDAN ALMAZDIM'

Altın uzmanı, altın ile iglili kişisel tercihi de açıklayarak banka ve sertifikalı altın ürünlerinin daha avantajlı gördüğünü ifade etti. Fiziki altın yerine bankacılık sistemi üzerinden altın alımının makas farkı açısından daha uygun olduğunu belirtti.

FİZİKİ ALTIN MI DİJİTAL ALTIN MI?

Öte yandan uzmanlara göre altın alımında tercih tamamen yatırımcının hedefiyle bağlantılı. Altını elde tutmak isteyenler fiziki altına yönelirken, altında fiyat makasına takılmak istemeyenler bankacılığı seçiyor.