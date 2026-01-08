Altın fiyatlarında yeni yılın ilk haftasında yaşanan sert iniş çıkışlar, piyasalardaki belirsizliği daha da artırdı. Ons altındaki dalgalanmaları işaret eden İslam Memiş, özellikle kısa vadeli al-sat yapan yatırımcıların psikolojik olarak zorlandığını vurguladı.

Altın piyasasında sert dalgalanmalar sürerken Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Memiş, 2026 yılının açık şekilde “manipülasyon yılı” olduğunu belirterek, kısa vadeli hareketlere kapılanların ciddi risk altında olduğunu belirtti.

Memiş 2026'nın, altın piyasasında sakin bir yıl olmayacağını ifade ederek, Uluslararası piyasalarda ons altının kısa süreler içinde sert şekilde yön değiştirdiğini belirtti. İslam Memiş, yatırımcıların altın yatırımı yapmadan bilinçli şekilde hazırlanması gerektiğini söyledi.

Ons altının iki hafta önce 4.530 dolar seviyelerini gördüğünü hatırlatan Memiş, son günlerde 4.430 dolar bandına kadar gerileyen fiyatların gün içinde dahi 70–100 dolarlık dalgalanmalar yaşadığını belirtti. Ons altındaki hareketlerin tesadüf olmadığını söyleyen Memiş, piyasanın bilinçli olarak bu sert oynaklığa alıştırıldığını duyurdu.

'BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇABİLİR'

Memiş, altın yatırımcısına net mesaj vererek “Dün yükselişle sevinenler bugün düşüşle karalar bağladı. Bu psikolojiyle yatırım yapılmaz” ifadelerini kullandı ve duygusal kararların büyük kayıplara yol açabileceği uyarsında bulundu.

Memiş’e göre altın artık günlük kazanç aracı değil, uzun vadeli birikim enstrümanı olarak görülmeli. Fiyat takibinden çok miktar odaklı düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, “Fiyata değil, elinizdeki altın miktarına bakın” dedi.

'UZUN VADELİ YATIRIMCI OLMAK ZORUNDASINIZ'

Altındaki sert hareketlerin 2026 yılında devam edeceğini ifade eden Memiş, yatırımcıların strateji değiştirmesi gerektiğinin altını çizdi. Kısa vadeli al-satın zarar getireceğini söyleyen Memiş, altın yatırımcılarına sabırlı olmaları önerisinde bulundu.