Finans analisti İslam Memiş, para piyasası fonlarında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İslam Memiş'ten altın analizi: Yükseliş trendi ne zamana kadar sürecek
Finans analisti İslam Memiş, para piyasası fonlarında yaşanan gelişmelere ilişkin resmi kurumlardan yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerektiğini belirtti. Memiş, altının ilerleyen dönemdeki seyrine yönelik tahminlerde de bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Resmî kurum ve kuruluşların açıklamalarının yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.
Memiş, özellikle acil nakit ihtiyacı bulunan yatırımcıların sürecin nasıl ilerleyeceğini gösteren yol haritasını beklemesinin önemli olduğunu söyledi.
Süreçte 515 bin yatırımcı ve 830 milyar lira gibi rakamsal değerlerin gündeme geldiğini aktardı.
Memiş, yatırımcıların önlerini görebilmeleri açısından kurumların açıklayacağı takvimin önem taşıdığını ifade etti.
Memiş, son yıllarda bazı yatırımcıların ev veya araçlarını satarak elde ettikleri parayı finansal piyasalarda değerlendirmeye yöneldiğine dikkat çekti.
Bu tür adımlar konusunda daha önce de uyarılarda bulunduğunu söyledi.
Fiziki birikimlerin de güvenilir olmayan kişi veya kuruluşlara emanet edilmemesi gerektiğini belirtti.
Memiş, benzer durumlarda yaşanan mağduriyet haberlerine işaret etti.
Sosyal medyanın yatırımcılar üzerindeki etkisine de değinen Memiş, korku oluşturan veya gerçekçi olmayan aşırı iyimser beklentiler yaratan paylaşımların yanlış olduğunu dile getirdi.
Memiş, yatırımcıların öncelikle kurum ve kuruluşlardan yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini söyledi.
Piyasalarda yaşanan gelişmelerin bazı risklerin uzun süredir gündeme geldiğini gösterdiğini belirten Memiş, yatırımcıların iyimser beklentilerle hareket ettiğini ifade etti.
Yerli yatırımcıların 2025 yılında yüzde 12 getiri elde ettiğini ancak bunun ciddi mağduriyetlere yol açtığını savundu.
Memiş, yaşanan gelişmelerin ardından bazı yatırımcıların borsadan uzaklaştığını söyledi.
Bundan sonraki dönemde kalıcı bir çözüm oluşturulması açısından bir fırsat ortaya çıktığını belirterek, ihtiyaç duyulan temel unsurun kurumsallık olduğunu dile getirdi.
Kurumların yapacağı açıklamalarda özellikle takvimin önem taşıdığını vurgulayan Memiş, acil nakit ihtiyacı bulunan yatırımcıların sürecin ne şekilde ilerleyeceğini bilmesi gerektiğini ifade etti.
Operasyonların devam ettiğini belirten Memiş, bundan sonraki süreçte Türkiye'deki fonların, borsanın ve yerli yatırımcıların nasıl daha güvenli hale getirilebileceğinin ele alınması gerektiğini söyledi.
Memiş ayrıca görev değişikliklerinin de gündeme gelebileceğini ifade ederek, sorunların yalnızca polisiye yöntemlerle değil, masada ele alınması gereken yönleri bulunduğunu belirtti.
Yatırımcılara uzun süredir risklerini bölmeleri ve yatırımlarını çeşitlendirmeleri yönünde uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Memiş, yaşanan süreçte asıl kaybın güven olduğunu söyledi.
Güvenin parayla yeniden oluşturulamayacağını belirten Memiş, bunun yeniden kazanılmasının kurum ve kuruluşların görevi olduğunu ifade etti.
Altın ve gümüş piyasalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gündemin önemli başlıklarından biri olması beklenirken, borsa ve Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) yaşanan gelişmelerin Fed gündeminin önüne geçtiğini söyledi.
Memiş, altın ve gümüş fiyatlarında yükselişlerin sürdüğünü belirterek, gümüşün 67 dolara, ons altının ise 4 bin 392 dolara kadar çıktığını ifade etti.
Altının kısa sürede 4 bin 400 dolar seviyesine yaklaştığını belirten Memiş, küresel ekonomik gelişmelerin değerli metallere yönelik talebi desteklediğini söyledi.
Petrol fiyatlarının yüksek seyretmeye devam ettiğini ve küresel enflasyonun kalıcı hale geldiğini savunan Memiş, ABD Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz artışına da değindi.
Memiş, küresel ekonomideki gelişmeler nedeniyle değerli metallere yönelik talebin yeniden arttığını gözlemlediğini belirtti.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.