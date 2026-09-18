İslam Memiş'ten altın analizi: Yükseliş trendi ne zamana kadar sürecek

Altın ve gümüş piyasalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gündemin önemli başlıklarından biri olması beklenirken, borsa ve Sermaye Piyasası Kurulunda (SPK) yaşanan gelişmelerin Fed gündeminin önüne geçtiğini söyledi.