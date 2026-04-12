12 Nisan 2026 Pazar
Anasayfa Ekonomi İslam Memiş’ten ‘5 yeni ilçe’ açıklaması: İstanbul’un haritası değişiyor... Kimse inanamadı

İslam Memiş, yeni deprem yasası ve kentsel dönüşüm süreciyle birlikte mega kentte ezberlerin bozulacağını iddia ederek, nüfus yoğunluğu nedeniyle 5 yeni ilçenin kurulabileceğini işaret etti.

Derleyen: Süleyman Çay
Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2026 yılının ilk yarısına dair piyasa beklentilerini, konut sektöründeki yeni kredi fırsatlarını ve gayrimenkul piyasasındaki kritik değişimleri GDH YouTube yayınında değerlendirdi.

İslam Memiş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki toplantıda faizleri sabit tutacağını (pas geçeceğini) öngörüyor. Küresel savaş riskleri ve enflasyonist baskılar nedeniyle Merkez Bankası’nın temkinli bir duruş sergileyeceğini belirten Memiş, şu değerlendirmede bulundu:

"Enflasyonun artma ihtimali hala güçlü. Bu nedenle faiz indirimlerine bir süre ara verilmesi en mantıklı karar olacaktır."

Hükümetin ilk kez ev alacaklar ve kentsel dönüşüm süreci için açıkladığı özel kredi oranlarını değerlendiren Memiş, bu durumun sektör için bir "can simidi" olduğunu vurguladı.

İlk kez ev alacaklar için: %1.20 faiz oranı.

Kentsel dönüşüm için: %0.89 faiz desteği.

Memiş, faiz hassasiyeti olmayan vatandaşların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini belirterek, "Konut ve tüketici kredilerinde bir düşüş beklemiyorum. İnşaat maliyetleri %27 arttı, yaz aylarında talep daha da yükselecek. Bu oranlar kalıcı olmayabilir" dedi.

Altınını satıp ev almak isteyen yatırımcılar için "Altın-Konut Paritesi" üzerinden bir analiz yapan ünlü Memiş, şu an konut almanın mantıklı bir seviyede olduğunu ifade etti:

“Altın/konut paritesinin 40 seviyelerinden 35-36 bandına gerilemesi, konutun altın karşısında değer kazandığını gösteriyor.”

Memiş, yıl sonu için Ons Altın tarafında 5.800 - 6.000 Dolar, Gram Altın tarafında ise 10.000 TL hedefinin masada kalmaya devam ettiğini hatırlattı.

İSTANBUL'A 5 YENİ İLÇE VE DEPREM YASASI

İstanbul özelinde dikkat çekici bir iddiada bulunan İslam Memiş, yeni deprem yasası ve kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte kentin idari yapısında değişiklikler beklediğini şu sözlerle söyledi:

"İstanbul’un mevcut ilçelerinde nüfus yoğunluğu çok arttı. Yeni düzenlemeyle birlikte İstanbul'a en az 4-5 yeni ilçenin eklenmesini bekliyorum. Ezberlerin bozulacağı bir döneme hazır olun."

HOBİ BAHÇELERİ VE BUNGALOVLAR İÇİN "DENETİM" UYARISI

Son dönemde yaygınlaşan hobi bahçeleri ve hazine arazileri üzerine kurulan kaçak yapılar hakkında sert eleştirilerde bulunan Memiş, hem yerel yönetimlerin ihmaline hem de vatandaşın istismarına dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı’nın bu konuda yeni bir çalışma içinde olduğunu belirterek, kurumsal bir kuralın şart olduğunu ifade etti.

"BARIŞ VE NORMALLEŞME" DÖNEMİ

Mart ayındaki savaş fiyatlaması ve manipülatif kargaşanın ardından Nisan ayının daha sakin geçeceğini öngören Memiş, yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu:

“Kripto paralar, borsa, altın ve gümüşte Nisan ayının ikinci yarısında toparlanma bekleniyor”

Kaynak: Haber Merkezi
