Anasayfa Ekonomi İslam Memiş yatırımcıyı şaşırtacak... Kim kaybedecek?

İslam Memiş yatırımcıyı şaşırtacak... Kim kaybedecek?

Altın piyasalarında hareketli günler yaşanırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten 2026 yılına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Venezuela'daki siyasi gelişmeler ve küresel gerilimlerin altın fiyatlarını etkilediği bir dönemde Memiş, yükselişin asıl nedeninin Venezuela olmadığını belirterek yatırımcıları şaşırttı.

Uzman isim, piyasalardaki hareketliliğin Venezuela kaynaklı olmadığını, bunun yerine yeni çatışma ve müdahale beklentilerinin etkili olduğunu ifade etti.

Memiş, YouTube kanalında yaptığı haftalık değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Piyasalar Amerika veya İsrail’in İran’a müdahalesini, ayrıca Meksika ve Kolombiya’ya yönelik olası adımları bekliyor. Bu yüzden güvenli limanlara talep arttı.”

Ons altın için 2026 yılının ilk yarısında 4800-4880 dolar aralığının görülebileceğini belirten Memiş, bu seviyelerin çıkış fırsatı olarak değerlendirilebileceğini vurguladı.

Ancak yılın ikinci yarısında altın ve gümüşte önemli bir kazanç beklemediğini dile getirdi.

Gram altın tarafında ise 6400 TL seviyelerinin işaret edildiğini kaydeden Memiş, Kapalıçarşı’daki makas aralığının açıldığına dikkat çekti.

Ons altının gram altına yön vermeye devam edeceğini belirten uzman, yatırımcılara al-sat yerine miktara odaklanmaları tavsiyesinde bulundu.

Memiş, piyasanın bilerek manipüle edildiğini hatırlatarak “Fiyatına değil, miktarına odaklanacaksın. Gerçek hamleleri yapacaksın. Birikimlerin üzerinden al-sat yapmayacaksın” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
