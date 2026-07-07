Yüksek konut ve arsa fiyatları nedeniyle birikimlerini doğru değerlendirmek isteyen vatandaşlar alternatif arayışlara girerken, Finans Analisti İslam Memiş piyasayı yakından takip eden profesyonellerin anlık olarak izlediği Milli Emlak ilanlarını gündeme taşıdı. Gayrimenkul yatırımlarında güvenli limanın ve devasa mali avantajların adresini veren Memiş, yatırımcıların kaderini değiştirecek uyarılarda bulundu.

"MİLLİ EMLAK İLANLARINA BAKMADAN KARAR VERMEYİN"

Gayrimenkul yatırımlarında profesyonelce hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen İslam Memiş, internet ilanlarına sıkışıp kalan çoğunluğun aksine azınlığın çok daha kazançlı çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yatırımlarını gayrimenkul olarak değerlendirmek isteyenlerin çoğu internet ilanlarını ya da yakın emlakçıları tercih ediyor. Azınlık ise Milli Emlak ilanlarına bakmadan karar vermiyor ki profesyonelce bir karar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü geleceğe güvenli bir adım atmak, ödeme ve vergi avantajları Milli Emlak’ta. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen satışlar, devlet güvencesiyle yürütülür ve resmi olarak belgelenir. Özellikle emlak satış ihalelerinin önemli bir yatırım fırsatı sunduğunu düşünüyorum. Milli Emlak ihaleleri her zaman cazibesini korur."

"YÜZDE 20 PEŞİN İNDİRİMİ VE 8 TAKSİT FIRSATI VAR!"

Sistemin hem devlet hem de mülk edinen vatandaş için çift yönlü bir kazanç kapısı sunduğunu ifade eden Memiş, sağlanan muafiyetleri ve maliyet indirimlerini köşesinden şu şekilde paylaştı: "Milli Emlak, hem yatırımcı hem de devlet açısından iki yönlü kazanç sistemidir. Bir yandan devlet kullanılmayan taşınmazları ekonomiye kazandırır, diğer yandan yatırımcı uygun ödeme koşullarıyla değerli gayrimenkuller edinir.

Örneğin; Hazine arazisinde uzun süredir kiracı olan veya tarım yapan vatandaşlar, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından açılan satış ihalelerine doğrudan katılabilir. Bu sayede, yıllardır kullandıkları araziyi uygun taksitlerle satın alma şansına sahip olurlar. Ayrıca Milli Emlak arsa satışları ve Milli Emlak hazine arazileri satışı vergi muafiyetleri, indirimli peşinat avantajı ve taksitli ödeme fırsatıyla yatırımcıları ve emlak işiyle uğraşan kişileri kendine çeker. Milli Emlak taşınmazları satışlarında alıcıya ciddi kolaylıklar tanıyor: Satış bedelinde yüzde 20 peşin ödeme indirimi, 8 taksite kadar ödeme planı, vergi ve harç muafiyeti avantajı ve tapu devrinde kolaylık."

MİLLİ EMLAK UCUZ MU? "RANT VE FIRSATÇILIK YOKTUR!"

Vatandaşların "ucuz arazi" algısına da açıklık getiren ünlü finans analisti, fiyatların neye göre belirlendiğini vurgulayarak emlak sektöründeki usulsüzlüklere karşı şu uyarıyı yaptı: "Milli Emlak Hazine arazileri piyasa değerine göre belirlenir. Yani, rant ve fırsatçılık yoktur. Arazinin konumu, büyüklüğü ve imar durumu fiyatı etkiler. İhale rekabetine göre fiyat artabilir, fakat vergi, harç muafiyetleri ve ödeme kolaylıkları yatırımcıya ciddi avantaj sağlar. Kısacası ‘ucuz’ değil ama değerine göre avantajlı bir yatırımdır. Bugünkü şartlarda çoğu kişi satın alacağı gayrimenkulü belediye ve tapudan sorgulatmıyor. Özellikle tarla satışlarında güvene ve fiyata dayalı karar verdiklerini gözlemliyorum. Bu yatırımların ne kadar riskli yapıldığının göstergesi. Bugün tekrar sormuş olayım: Satın almış olduğunuz gayrimenkulü satıştan önce araştırdınız mı, tapunuz ne renk, o renk neyi ifade ediyor?"

"TRAKYA’DA BİR YER BULDUM, PİYASA İLE ARASINDA 700 BİN LİRA OYNUYORDU"

Milli Emlak üzerinden yatırım yapmanın somut kazancını kendi hayatından bir örnekle taçlandıran İslam Memiş, kararsız kalan yatırımcılara çağrıda bulunarak analizini şöyle tamamladı: "Eğer bugüne kadar Milli Emlak satışlarıyla ilgilenmemişseniz, taksitli ödeme ve peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkanlarını duymamışsanız, geç kalmadınız. Devlet güvencesi ve imkânıyla Türkiye genelinde müthiş fırsatlar olduğunu göreceksiniz. Trakya bölgesinde 1.363 mt bir yer bulmuştum, ödediğim bedel ile piyasa arasında 700 bin lira oynuyordu. Bu farkındalık size kazandırır, ihmal etmeyin derim."