Yeniçağ Gazetesi
11 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın o tarihte uçacak: 'Satın satmayın, miktarı artırın'

İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın o tarihte uçacak: 'Satın satmayın, miktarı artırın'

Para piyasalarının nabzını tutan İslam Memiş, haftaya satıcılı başlayan altın ve petrol piyasalarını değerlendirdi. Trump’ın açıklamalarıyla yön bulan piyasalarda "kumar oynamayın" uyarısı yapan Memiş, gram altın için Temmuz-Ağustos aylarını işaret ederek dudak uçuklatan rakamlar telaffuz etti.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
Haberi Paylaş
İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın o tarihte uçacak: 'Satın satmayın, miktarı artırın' - Resim: 1

Hafta sonu beklenen barış umutlarının boşa çıkmasıyla piyasalar yeni haftaya "nefesler tutulmuş" bir şekilde girdi.

1 11
İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın o tarihte uçacak: 'Satın satmayın, miktarı artırın' - Resim: 2

İslam Memiş, hem küresel enflasyon verilerinin hem de diplomatik restleşmelerin gölgesinde geçecek olan haftanın "geniş bant aralığında sert dalgalanmalara" gebe olduğunu belirtti.

2 11
İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın o tarihte uçacak: 'Satın satmayın, miktarı artırın' - Resim: 3

"Trump'ın İki Dudağı Arasında Bir Piyasa Var"

Yılın başından bu yana "manipülasyon yılı" uyarısını sürdüren Memiş, piyasaların teknik analizle değil, siyasi açıklamalarla yön bulduğuna dikkat çekti. Küçük yatırımcıya seslenen Memiş, "Birikimleriniz üzerinden al-sat yaparak kumar oynamayın. Öngörülemeyen bir piyasa var. Fiyata değil, miktara odaklanın" dedi.

3 11
İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın o tarihte uçacak: 'Satın satmayın, miktarı artırın' - Resim: 4

İhtiyacı Olan Beklemesin: "Ev ve Araba Alacaklar Acele Etmeli"

Altın fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu desteklediğini ve bunun konut fiyatlarına da yansıyacağını belirten Memiş, şu tavsiyelerde bulundu:

4 11
İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın o tarihte uçacak: 'Satın satmayın, miktarı artırın' - Resim: 5

Konut: "Başını sokacak bir ev almak isteyen, altın yükselsin diye beklememeli. Altın yükselirse konut fiyatı da yükselir."

Araç: "Döviz kurundaki beklenti nedeniyle araç fiyatlarında da artış kapıda. İhtiyacı olan alımını yapmalı."

5 11
İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın o tarihte uçacak: 'Satın satmayın, miktarı artırın' - Resim: 6

Gümüş Dinleniyor, Altın Şahlanıyor!

2025 yılının şampiyonunun gümüş olduğunu hatırlatan Memiş, 2026 yılında gümüşün biraz "dinleneceğini" ifade etti.

6 11
İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın o tarihte uçacak: 'Satın satmayın, miktarı artırın' - Resim: 7

Mart ayındaki düşüşlerde gümüş toplayanların kazançlı olduğunu belirten uzman, "Bu yıl gümüş şampiyon olamaz, bu yılın yıldızı altın. Ancak 2027 ve 2028 yıllarında gümüşte yeniden büyük toparlanma bekliyorum" dedi.

7 11
İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın o tarihte uçacak: 'Satın satmayın, miktarı artırın' - Resim: 8

O Rakamı İlk Kez Telaffuz Etti: "Gram Altın 10.000 TL Olabilir!"

Memiş, altın fiyatlarına dair revize etmediği o çarpıcı teknik öngörülerini paylaştı:

8 11
İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın o tarihte uçacak: 'Satın satmayın, miktarı artırın' - Resim: 9

Kısa Vade: Temmuz ve Ağustos aylarında gram altının 8.000 TL seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Yıl Sonu Hedefi: Ons altın tarafında 5.880 dolar, gram altın tarafında ise 5 haneli rakamlar (10.000 TL) teknik olarak halen masada.

9 11
İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın o tarihte uçacak: 'Satın satmayın, miktarı artırın' - Resim: 10

Merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırdığını ve bankalardaki altın mevduat oranının yüzde 17,2’ye yükseldiğini belirten Memiş, savaşın sona ermesi durumunda dahi orta ve uzun vadede yükseliş trendinin korunacağını vurguladı.

10 11
İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın o tarihte uçacak: 'Satın satmayın, miktarı artırın' - Resim: 11

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

11 11
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro