Hafta sonu beklenen barış umutlarının boşa çıkmasıyla piyasalar yeni haftaya "nefesler tutulmuş" bir şekilde girdi.
İslam Memiş tarih vererek açıkladı: Altın o tarihte uçacak: 'Satın satmayın, miktarı artırın'
Para piyasalarının nabzını tutan İslam Memiş, haftaya satıcılı başlayan altın ve petrol piyasalarını değerlendirdi. Trump’ın açıklamalarıyla yön bulan piyasalarda "kumar oynamayın" uyarısı yapan Memiş, gram altın için Temmuz-Ağustos aylarını işaret ederek dudak uçuklatan rakamlar telaffuz etti.Züleyha Öncü
İslam Memiş, hem küresel enflasyon verilerinin hem de diplomatik restleşmelerin gölgesinde geçecek olan haftanın "geniş bant aralığında sert dalgalanmalara" gebe olduğunu belirtti.
"Trump'ın İki Dudağı Arasında Bir Piyasa Var"
Yılın başından bu yana "manipülasyon yılı" uyarısını sürdüren Memiş, piyasaların teknik analizle değil, siyasi açıklamalarla yön bulduğuna dikkat çekti. Küçük yatırımcıya seslenen Memiş, "Birikimleriniz üzerinden al-sat yaparak kumar oynamayın. Öngörülemeyen bir piyasa var. Fiyata değil, miktara odaklanın" dedi.
İhtiyacı Olan Beklemesin: "Ev ve Araba Alacaklar Acele Etmeli"
Altın fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu desteklediğini ve bunun konut fiyatlarına da yansıyacağını belirten Memiş, şu tavsiyelerde bulundu:
Konut: "Başını sokacak bir ev almak isteyen, altın yükselsin diye beklememeli. Altın yükselirse konut fiyatı da yükselir."
Araç: "Döviz kurundaki beklenti nedeniyle araç fiyatlarında da artış kapıda. İhtiyacı olan alımını yapmalı."
Gümüş Dinleniyor, Altın Şahlanıyor!
2025 yılının şampiyonunun gümüş olduğunu hatırlatan Memiş, 2026 yılında gümüşün biraz "dinleneceğini" ifade etti.
Mart ayındaki düşüşlerde gümüş toplayanların kazançlı olduğunu belirten uzman, "Bu yıl gümüş şampiyon olamaz, bu yılın yıldızı altın. Ancak 2027 ve 2028 yıllarında gümüşte yeniden büyük toparlanma bekliyorum" dedi.
O Rakamı İlk Kez Telaffuz Etti: "Gram Altın 10.000 TL Olabilir!"
Memiş, altın fiyatlarına dair revize etmediği o çarpıcı teknik öngörülerini paylaştı:
Kısa Vade: Temmuz ve Ağustos aylarında gram altının 8.000 TL seviyelerine ulaşması bekleniyor.
Yıl Sonu Hedefi: Ons altın tarafında 5.880 dolar, gram altın tarafında ise 5 haneli rakamlar (10.000 TL) teknik olarak halen masada.
Merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırdığını ve bankalardaki altın mevduat oranının yüzde 17,2’ye yükseldiğini belirten Memiş, savaşın sona ermesi durumunda dahi orta ve uzun vadede yükseliş trendinin korunacağını vurguladı.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.