Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten 2026’nın ikinci yarısına ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş, kota uygulamasının kaldırılması halinde gram altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanabileceğini söyledi.

TGRT Haber’de konuşan Memiş, küresel piyasalardaki gelişmelere dikkat çekerek, jeopolitik riskler, savaş ihtimalleri ve merkez bankalarının faiz indirimlerinin ons altını yukarı yönlü desteklediğini belirtti. Memiş, ons altının halihazırda 4 bin 500 dolar seviyelerinde olduğunu, risklerin devam etmesi halinde haziran ayına kadar 4 bin 800 – 4 bin 880 dolar bandının gündeme gelebileceğini ifade etti.

'SORUN KOTA'

Türkiye’de altın fiyatlarını etkileyen en önemli unsurun işçilik bedelleri olduğunu vurgulayan Memiş, geçmişte 12 bin 500 dolara kadar çıkan işçilik maliyetlerinin vatandaşları mağdur ettiğini söyledi. Kota ve ithalat kısıtlamalarının piyasada köpük fiyatlar oluşturduğunu dile getirdi.

'KRİTİK SENARYO'

2026’nın ikinci yarısında farklı bir tablo oluşabileceğini belirten Memiş, kota yasağının kaldırılmasını beklediğini ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

Ons altın yükselmesine rağmen gram altının yükselmemesinin nedeninin de işçilik maliyetleri olduğunu vurgulayan Memiş, bu farkın giderek kapandığını söyledi.

'BİN LİRA DÜŞÜŞ'

Memiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kota konusunda resmi bir karar alması durumunda, yalnızca işçilikten kaynaklı olarak gram altında en az bin liralık bir düşüş yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, yatırımcıların özellikle 2026’nın ikinci yarısına yönelik beklentilerini şekillendirirken kota, işçilik ve resmi düzenlemeleri yakından takip etmesi gerektiğine dikkat çekiyor.