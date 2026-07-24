Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş yatırımcıların yeniden değerli metallere yönelmesine neden olurken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
İslam Memiş gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan son hareketliliği değerlendirdi. Memiş, mevcut yükselişin kalıcı bir trend olmadığını belirterek yatırımcıları kısa vadeli dalgalanmalara karşı uyardı. Gram altında 6 bin 400 lira seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.Kaynak: Haber Merkezi
Piyasadaki hareketliliği yorumlayan Memiş, ons altın ve gram altındaki yükselişlerin henüz ana yükseliş trendi olmadığını ifade etti.
‘BUNLAR SADECE TEPKİ YÜKSELİŞLERİ’
İslam Memiş, mevcut fiyat hareketlerini “tepki alımı” olarak değerlendirerek yatırımcıları aceleci karar vermemeleri konusunda uyardı.
Memiş, “Bunlar sadece tepki yükselişleri, asıl yükselişler daha başlamadı” değerlendirmesinde bulundu.
ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYE: 4 BİN 200 DOLAR
Ons altının küresel piyasalarda 4 bin 140 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini belirten Memiş, kalıcı bir yükseliş için kritik seviyeye dikkat çekti.
Memiş’e göre ons altında gerçek bir yükseliş ivmesinden söz edebilmek için fiyatların 4 bin 200 dolar üzerinde kalıcı olması gerekiyor.
Uzman isim, yatırımcıların bu süreçte 4 bin 100 ile 4 bin 200 dolar aralığındaki hareketleri yakından takip etmesi gerektiğini belirtti.
GRAM ALTINDA 6 BİN 400 LİRA BEKLENTİSİ
İç piyasada gram altın fiyatlarının ons altındaki hareketlere paralel ilerlediğini ifade eden Memiş, Kapalıçarşı’daki fiziki gram altın fiyatlarına dikkat çekti.
Fiziki gram altının yaklaşık 6 bin 240 lira seviyelerinde işlem gördüğünü belirten Memiş, 6 bin 200 liranın önemli bir eşik olduğunu söyledi.
Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde gram altında 6 bin 200 ile 6 bin 400 lira aralığının gündeme gelebileceğini aktardı.
'HAFTALIK KAPANIŞLAR TAKİP EDİLMELİ'
Kısa vadeli fiyat hareketlerinin yatırımcıları yanlış yönlendirebileceğini belirten İslam Memiş, altının yönünü anlamak için haftalık kapanışların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
Memiş ayrıca ekran fiyatları ile Kapalıçarşı’daki fiziki altın fiyatları arasındaki farkın büyük ölçüde azaldığını belirterek, bu durumun fiziki altın almak isteyen yatırımcılar açısından değerlendirilebilecek bir fırsat oluşturabileceğini ifade etti.
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