İslam Memiş gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi

Memiş’e göre ons altında gerçek bir yükseliş ivmesinden söz edebilmek için fiyatların 4 bin 200 dolar üzerinde kalıcı olması gerekiyor.

Uzman isim, yatırımcıların bu süreçte 4 bin 100 ile 4 bin 200 dolar aralığındaki hareketleri yakından takip etmesi gerektiğini belirtti.