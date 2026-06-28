Yeniçağ Gazetesi
28 Haziran 2026 Pazar
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İslam Memiş gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi

İslam Memiş gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi

Finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İslam Memiş gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi - Resim: 1

Son dönemde yatırımcıların güvenli liman arayışının hız kazanmasıyla beraber altın ve gümüş yeniden piyasaların odağına yerleşti. Finans analisti İslam Memiş, gerçekleştirdiği değerlendirmelerde hem kısa hem de uzun vadeli beklentilerini paylaşarak yatırımcılara önemli mesajlar verdi.

1 8
İslam Memiş gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi - Resim: 2

Memiş, gümüşün ons fiyatında yükseliş trendinin devam ettiğini ifade ederek, 2026 senesi, içerisinde önce 75 dolar, sene sonuna doğru ise 96 dolar seviyelerinin görülebileceğini ifade etti. Son aylarda gümüşün altına kıyasla daha güçlü bir performans sergilediğinden bahseden Memiş, yatırımcıların bu piyasayı yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.

2 8
İslam Memiş gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi - Resim: 3

Sanayi kullanımının artması ve küresel talebin güçlenmesinin de gümüş fiyatlarını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldığını belirten uzman isim, orta ve uzun vadede gümüşün yatırımcısına önemli fırsatlar sunabileceğini kaydetti.

3 8
İslam Memiş gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi - Resim: 4

GRAM ALTINDA 8 BİN TL HEDEFİ KORUNUYOR

Altın piyasası ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Memiş, gram altında meydana gelen kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıları yanıltmaması gerektiğini ifade etti. 2026 yılı için gram altında 8 bin TL hedefinin geçerliliğini koruduğunu belirten analist, küresel risklerin derinleşmesi halinde bu seviyelerin de üzerine çıkılabileceğini söyledi.

4 8
İslam Memiş gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi - Resim: 5

Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi, küresel enflasyon baskıları ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarını destekleyen temel faktörler arasında yer aldığını belirten Memiş, uzun vadeli yatırım stratejisinin önemine dikkat çekti.

5 8
İslam Memiş gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi - Resim: 6

İslam Memiş, jeopolitik risklerin daha da artması ve küresel ekonomide belirsizliklerin derinleşmesi halinde gram altında beş haneli fiyat seviyelerinin dahi gündeme gelebileceğini dile getirdi. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerine odaklanmak yerine uzun vadeli planlamalar yapmasının daha sağlıklı olacağını vurguladı.

6 8
İslam Memiş gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi - Resim: 7

ALTIN-GÜMÜŞ RASYOSU YAKINDAN İZLENMELİ

Memiş'in yatırımcılar için dikkat çektiği bir diğer önemli konu ise altın-gümüş rasyosu oldu. Rasyonun 70 seviyesinin altına gerilemesi halinde portföy dağılımlarının yeniden gözden geçirilebileceğini belirten uzman isim, bu dengenin yatırımcılara önemli fırsatlar sunabileceğini ifade etti.

7 8
İslam Memiş gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi - Resim: 8

UZMANLARDAN TEMKİNLİ YATIRIM UYARISI

Uzmanlara göre, merkez bankalarının rezerv politikaları, küresel enflasyon, faiz kararları ve jeopolitik gelişmeler önümüzdeki dönemde de altın ve gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Analistler, yatırımcıların piyasalardaki dalgalanmalara karşı kendi risk profillerini dikkate alarak hareket etmeleri ve yatırım kararlarını uzun vadeli bir bakış açısıyla vermeleri gerektiğini belirtiyor.

İslam Memiş'in değerlendirmeleri, özellikle güvenli liman arayışındaki yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, önümüzdeki aylarda değerli metal piyasalarında yaşanacak gelişmelerin yatırım kararları üzerinde etkili olması bekleniyor.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro