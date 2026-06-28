İslam Memiş gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi

İslam Memiş, jeopolitik risklerin daha da artması ve küresel ekonomide belirsizliklerin derinleşmesi halinde gram altında beş haneli fiyat seviyelerinin dahi gündeme gelebileceğini dile getirdi. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerine odaklanmak yerine uzun vadeli planlamalar yapmasının daha sağlıklı olacağını vurguladı.