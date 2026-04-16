Altın fiyatları, küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin belirsizlikler devam ederken, yatırımcılar hem ons altın hem de gram altın tarafındaki beklentileri yakından izliyor.
İslam Memiş gram altın için tarih verip uyardı: 8 bin TL yolda
İslam Memiş, altın piyasasında belirsizliğin sürdüğünü belirterek gram altında yaz aylarında 8 bin TL seviyesinin görülebileceğini, yatırımcıların ise fiyat yerine miktara odaklanması gerektiğini söyledi.İbrahim Doğanoğlu
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son gelişmeler ışığında piyasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
BELİRSİZLİK PİYASAYA YÖN VERİYOR
Memiş, son haftalarda yaşanan yükseliş hareketine dikkat çekerek bu artışın kalıcı bir trend oluşturduğunu söylemenin erken olduğunu ifade etti.
Piyasalarda yaklaşık iki aydır süren belirsizliğin devam ettiğini belirten Memiş, bu durumun yıl sonuna kadar etkisini sürdürebileceğini dile getirdi.
ONS ALTINDA KRİTİK SEVİYELER
Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak ons altın için farklı senaryoların gündemde olduğunu belirten Memiş, ABD ile İran arasında olası bir anlaşma durumunda fiyatların 5100–5200 dolar bandına yükselebileceğini söyledi.
Buna karşılık çatışma ortamının sürmesi halinde 4650 dolar seviyesinin destek olarak izleneceğini, daha aşağıda ise 4400 dolara kadar geri çekilme ihtimali bulunduğunu kaydetti. Memiş, 4900 dolar seviyesinin ise kritik bir direnç olduğunu vurguladı.
GRAM ALTINDA 8 BİN TL BEKLENTİSİ
Gram altın için de öngörülerini paylaşan Memiş, olumlu senaryoda kısa vadede 7 bin ile 7 bin 500 TL aralığının görülebileceğini, yaz aylarında ise 8 bin TL seviyesinin aşılabileceğini ifade etti. Bu süreçte yatırımcıların fiyat yerine miktara odaklanması gerektiğini belirtti.
YATIRIMCIYA TEMKİNLİ MESAJ
Altın piyasasında işçilik farklarının azalmasının alım fırsatı oluşturabileceğini söyleyen Memiş, özellikle düğün hazırlığı yapanlar ve altın borcu bulunanların bu dönemi değerlendirebileceğini dile getirdi
Öte yandan, mevcut belirsizlik ortamında tek yönlü pozisyon almak yerine dengeli bir strateji izlenmesinin daha uygun olacağını belirtti.