İslam Memiş gram altın için tarih verdi: Son fırsat

5 bin 400 doları aşan ons altın öğle saatlerinde 5 bin 93 dolar bandına geldi. Kapalıçarşı’da 7 bin 800 seviyelerini gören gram altın ise 7 bin 387 TL seviyelerine kadar düştü. Bitcoin tarafında ise 70 bin dolar barajına kadar bir yükseliş görüldü.