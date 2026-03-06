ABD ve İsrail arasındaki savaş gerilimi ekonomi piyasasını sarstı. Ancak Brend Petrol ve dolar kurunda yaşanan artış güvenli liman olarak tabir edilen altın ve gümüşte yaşanmamıştı. Altın tarafındaki temkinli pozisyon ise dikkat çekiyor.
İslam Memiş gram altın için tarih ve rakam verdi: Hafta sonu uyarısı
Jeopolitik gerilimler tırmanırken altın neden düşüyor? Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüşteki "ters köşe" hareketin şifrelerini çözdü. Ons altın için 6 bin dolar, gram altın için ise 10 bin TL hedefini koruyan Memiş, mevcut düşüşü "dinlenme süreci" olarak tanımlarken tarih verdi.Süleyman Çay
5 bin 400 doları aşan ons altın öğle saatlerinde 5 bin 93 dolar bandına geldi. Kapalıçarşı’da 7 bin 800 seviyelerini gören gram altın ise 7 bin 387 TL seviyelerine kadar düştü. Bitcoin tarafında ise 70 bin dolar barajına kadar bir yükseliş görüldü.
Güvenli limanın ters köşe yaşatmasına dair ise Yeniçağ gazetesi muhabiri Süleyman Çay’a konuşan Piyasa uzmanı İslam Memiş, beklentinin daha önceden fiyatlandığını söyledi. Memiş, Merkez Bankası ve yatırımcılar altın talebinde bulunmadığına dikkat çekerek, “Sonuç itibarıyla çok bir düşüş yok. Temkinli şekilde dinlenme sürecine devam ediyor” dedi.
Savaşın bitiminin ardından neler olacağına dair çarpıcı bir açıklamaya imza atan Memiş, “2025 yılının Nisan ayında On İki gün savaşı başladığı zaman altın yerinde korumuş, bittiğinde ise yükselmişti. Bu sefer de aynı şeyi bekliyoruz. Savaş bittikten sonra yükseliş bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
2026 yılı için yükseliş yönü beklentisinin devam ettiğinin altını çizen Memiş, dinlenme sürecinde altının borcu olanlara, düğün yapmak ve altın almak isteyenlere için bir fırsat sunduğunu söyledi.
Ons altın ve gram altın için rakamlar veren İslam Memiş, “Ons altın bu yıl 6 bin dolar seviyesinde beklentim sürüyor. Gram altında da 10 bin TL seviyesinde beklentim devam ediyor. Bunlar savaş bitiminde olabilir” şeklinde konuştu.
Bitcoin tarafında sürpriz bir yükselişin olduğuna dikkat çeken Memiş, yatırımcıları uyararak şunları söyledi:
“2026 yılı manipülasyon yılı 2025 yılının Kasım ayından beri vatandaşları ‘dikkat edin’ diye uyarıyorum. 50 bin dolar bekleniyordu, şu anda bitcoin 71 bin dolar seviyesinde yılın ikinci döneminde yükseliş bekliyorum.”
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.