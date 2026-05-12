İslam Memiş düğün yapacakları uyardı: Altın alırken sakın o hataya düşmeyin

Yaz aylarıyla birlikte düğün maratonu başlarken, ekonomi sayfalarında "düğün maliyeti" şoku yaşanıyor. 2026 yılında en düşük düğün maliyetinin 850 bin TL’den başladığı bu dönemde, piyasa uzmanı İslam Memiş genç çiftlere "altın gibi" tavsiyelerde bulundu.

Katıldığı canlı yayında düğün hazırlığındaki vatandaşlara seslenen İslam Memiş, özellikle altın alışverişi ve yatırım tercihlerinde yapılan hatalara dikkat çekti.

2026 yılında en düşük düğün maliyetinin 850 bin TL’den başladığı bu dönemde, piyasa uzmanı İslam Memiş genç çiftlere "altın gibi" tavsiyelerde bulundu: "İşçilikli altından uzak durun, TL ile borçlanın!"

İslam Memiş’ten Çiftlere 5 Altın Uyarı

Memiş, düğün hazırlığında olanların maliyetleri düşürmesi ve tasarrufunu koruması için şu listeyi sıraladı:

İşçilikli Altından Kaçının: "Eğer düğünden sonra takmayacaksanız, set takımları gibi işçilik maliyeti yüksek ürünlerden uzak durun. Tasarruf amaçlı ürünlere yönelin."

Hemen Bozdurmayın: "Düğünden sonra hemen altın satıp borç kapatma geleneği yanlış. Her yıl gram altında yüzde 50-yüzde 100 getiri görüyoruz. Bu kârdan vazgeçmeyin."

Stratejik Borçlanma: "Mümkünse TL borçlanın ve borçları uzun vadeye yayın. Nakit paranız olsa bile TL borçlanmak bugünkü koşullarda büyük avantaj."

Güvenlik Riski Almayın: "Altınları evde muhafaza etmeyin. Ya bankadan kasa kiralayın ya da bankaların 'altın günleri' üzerinden hesabınıza aktarın."

Önce Ev, Sonra Araba: "Evi olmayana araba almayı önermiyorum. Önce 1+1 de olsa bir başınızı sokacak yeriniz olsun. Peşinat verip kalanını yüzde 7 oranlı TL taksitlerle borçlanmak bir modeldir."

Altın Fiyatlarında "Yaz" Beklentisi: 8.000 TL Kapıda!

Düğün takısı alacak davetliler ve yatırımcılar için güncel rakamları değerlendiren Memiş, savaş belirsizliğinin fiyatları baskıladığını ancak bunun bir fırsat olduğunu belirtti:

"Savaş bahanesiyle fiyatların gerilemesi aslında altın alacaklar için bir destek oldu. Çeyrek altında 2.000 TL'lik bir gerileme var. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında, düğün sezonunun zirvesinde 8.000 TL seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın fiyatı bekliyorum."

Düğünlerde "Avrupa Modeli" Dönemi

Takı alışverişindeki değişime de değinen Memiş, "Türkiye’de takı artık bir hediye olmaktan çıktı, maliyetler nedeniyle tıpkı Avrupa ve Almanya’daki gibi TL veya Euro takma dönemi ağırlık kazandı. Çeyrek altın takmak artık çok maliyetli" ifadelerini kullandı.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

