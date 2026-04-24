Yeniçağ Gazetesi
24 Nisan 2026 Cuma
İstanbul 17°
İslam Memiş büyük soygunu ifşaladı: 100 bin lira yatıranın parası 820 TL oldu

İslam Memiş büyük soygunu ifşaladı: 100 bin lira yatıranın parası 820 TL oldu

İslam Memiş, yatırımcıları "resmi soygun" olarak nitelendirdiği manipülatif hareketlere karşı uyarırken, Trump ailesiyle ilişkilendirilen bir "meme coin" projesine 100 bin TL yatıran bir yatırımcının parasının bugün 820 TL’ye kadar gerilediğini ifşa etti.

Küresel piyasalar Ortadoğu’dan gelen savaş tamtamları ve manipülasyon iddialarıyla çalkalanıyor. Petrol fiyatları 100 dolar eşiğini aşarak yeniden tırmanışa geçerken, altın ve gümüş cephesinde satıcılı bir seyir hakim.

Piyasa uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları "resmi soygun" olarak nitelendirdiği manipülatif hareketlere karşı uyardı.

İran ve ABD arasındaki gerilimin piyasaları "arafta" bıraktığını belirten Memiş, Brent petrolün varil fiyatının 108 dolar seviyelerini test ettiğini hatırlattı.

Haftayı 106 dolar civarında kapatan petrol için hafta sonu gelecek haber akışının kritik olduğunu vurgulayan uzman, belirsizliğin fiyatlamalar üzerindeki baskısının sürdüğünü ifade etti.

Borsa İstanbul’un Birleşik Krallık tarafından resmen tanınmasının İngiliz yatırımcılar için vergi avantajı sağladığını ve bunun stratejik bir gelişme olduğunu belirten Memiş, iyimserliğini korurken, "Borsa tarafında yıl sonuna kadar pozitif beklentim sürüyor. 16 bin ve hatta 20 bin puan seviyeleri şaşırtıcı olmayacaktır. Savaşın etkileri hafiflediğinde hızlı bir toparlanma göreceğiz” dedi.

Yatırımcıların özellikle kripto para piyasasındaki risklere karşı uyanık olması gerektiğini belirten Memiş, ABD Başkanı Trump’ın ailesi üzerinden çarpıcı bir örnek verdi.

Lansman döneminde Trump ailesiyle ilişkilendirilen bir "meme coin" projesine 100 bin TL yatıran bir yatırımcının parasının bugün 820 TL’ye kadar gerilediğini ifade eden Memiş, durumu şu sözlerle özetledi:

