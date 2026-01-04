ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısı (Maduro’nun esir alınması) ve İran-ABD gerilimi küresel belirsizliği zirveye taşıdı. Yaşanan durum piyasaları da etkilerken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“GRAM ALTININ 8000 TL’YE DOĞRU YOLCULUĞU BAŞLADI”

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının 8.000 TL yolculuğunun başladığını açıkladı. Mevcut 6.300 TL seviyelerinden 1.700 liralık bir artış bekleyen Memiş, "Büyük bir savaş çıkarsa beş haneli rakamlar (10.000 TL+) sürpriz olmaz" sözlerini sarf etti.

İslam Memiş, orta ve uzun vadeli görünümün "pozitif" olduğunu ifade ederek Haziran ayına kadar zirvelerin test edileceğini düşünüyor.

Memiş, "Eğer öngörülemeyen gelişmeler ve büyük bir savaş senaryosu yaşanırsa, gram altında beş haneli rakamları (10.000 TL ve üzeri) görmek şaşırtıcı olmayacaktır" dedi.

“KISA VADELİ HASAT YAPMAK ÇOK RİSKLİ”

Öte yandan gram altının 8.000 TL olduğu bir düzende, tek bir "çeyrek altın" 13-14 bin lira bandına çıkacağını anlamına geliyor. Bu, asgari ücretlinin yarım maaşının erimesi anlamına geliyor.

Öte yandan Memiş, "Bu piyasada kısa vadeli hasat yapmak çok riskli" diyerek uyarıyor. Halkın elindeki üç kuruşu da günlük işlemlerle kaybetme riski yüksek.