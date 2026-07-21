İslam Memiş altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi

Mevcut sıkışmanın ardından ons altının önce 3.880 dolar seviyesine, ardından 3.970 dolar bandına çekilebileceğini belirten Memiş, “Zamansal olarak bu süreci biraz daha ileriye yaydılar ancak öyle ya da böyle o 3.880 dolar teknik seviyesinin test edilme olasılığını son derece kuvvetli görüyorum” ifadelerini kullandı. Bu seviyelerden alacağı destekle ons altının yeniden 4.000 doların üzerine çıkmak için çabalayacağını ekleyen uzman, elinde fiziki varlık tutan yatırımcıların sert düşüşler karşısında panik yapmaması gerektiğini vurguladı.