Küresel ekonomide tırmanan jeopolitik risklerle birlikte altın fiyatlarındaki oynaklık derinleşirken, finansal analist İslam Memiş piyasaların yönüne dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İslam Memiş altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi
Finansal analist İslam Memiş, altın ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş altının geleceği seviye hakkında yatırımcıları uyardı.Kaynak: Haber Merkezi
A Haber canlı yayınında makroekonomik dengeleri ve emtia piyasalarını masaya yatıran Memiş; Ortadoğu'daki sıcak çatışma ortamından merkez bankalarının sıkışan faiz marjlarına, ABD'nin uyguladığı finansal stratejilerden akaryakıt zamlarına kadar birçok başlıkta yatırımcıları uyardı. Güvenli liman arayışının sürdüğü bu dönemi "manipülasyon yılı" olarak nitelendiren ünlü analist, küresel sistemin işleyişini sert bir dille eleştirdi.
Uluslararası piyasalardaki yalancı sakinlik döneminin sona erdiğini belirten İslam Memiş, ABD başkanlık yarışındaki hamleleri ve jeopolitik çıkışlarıyla Donald Trump’ın kırılgan ateşkes sürecini baltaladığını savundu.
Çatışma ortamının dolara olan talebi zirveye taşıdığını ifade eden Memiş, “Savaş halindeki ABD, kendi para birimi olan doları dünyaya pahalıya satarken, nakit sıkışıklığı yaşayan Körfez ülkelerini ellerindeki altını ucuza bozdurmak zorunda bırakıyor. Sistem adeta bir tefeci mantığıyla işletiliyor ve bu yolla en ucuz rezerv metal olan altın küresel güçler tarafından toplanıyor” dedi.
ONS ALTINDA 3.880 DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT
Piyasalardaki baskılanmanın arkasında büyük oyuncuların fiyatları zamana yayma stratejisi olduğunu vurgulayan Memiş, ons altının uluslararası piyasalarda 4.004 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştığını kaydetti. Teknik olarak aşağı yönlü düzeltmelerin kaçınılmaz olduğunu savunan analist, test edilmesi beklenen kritik eşikleri paylaştı.
Mevcut sıkışmanın ardından ons altının önce 3.880 dolar seviyesine, ardından 3.970 dolar bandına çekilebileceğini belirten Memiş, “Zamansal olarak bu süreci biraz daha ileriye yaydılar ancak öyle ya da böyle o 3.880 dolar teknik seviyesinin test edilme olasılığını son derece kuvvetli görüyorum” ifadelerini kullandı. Bu seviyelerden alacağı destekle ons altının yeniden 4.000 doların üzerine çıkmak için çabalayacağını ekleyen uzman, elinde fiziki varlık tutan yatırımcıların sert düşüşler karşısında panik yapmaması gerektiğini vurguladı.
‘ALTIN VE GÜMÜŞ ÜZERİNDEN UÇUŞ HAYALLERİ KURMAYIN’
Çin ve Rusya gibi ülkelerin stratejik olarak altın topladığını doğrulayan İslam Memiş, Çin Halk Cumhuriyeti’nin sadece mayıs ayında rezervlerine 10 tondan fazla altın eklediğini, Rusya’nın ise ambargolara rağmen petrol gelirleriyle kıymetli metal stokladığını ifade etti.
Yıl sonuna kadar piyasalarda sert çalkantıların devam edeceğini belirten Memiş, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu yıl sonuna kadar manipülasyon piyasası acımasızca devam edecek. Altın ve gümüş üzerinden kısa vadeli uçuş hayalleri kurmayın. Çok sert dalgalanmalar yaşanacak bir dönemdeyiz. Zira altın zaten ocak ayında yıllık getiri hedefini fazlasıyla yatırımcısına verdi.”