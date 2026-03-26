Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar devam ederken ünlü ekonomist İslam Memiş’ten dikkat çeken açıklamalar geldi. 2026 yılını “parayı kazanma değil, koruma yılı” olarak nitelendiren Memiş, İran-İsrail gerilimi, Körfez ülkelerinin nakit çıkışları ve Hürmüz Boğazı krizinin altın piyasalarını nasıl altüst ettiğini detaylıca anlattı.
İslam Memiş altın yatırımcılarını uyardı: Her ay olacak
Altın fiyatları sert dalgalanırken İslam Memiş, 2026'yı parayı koruma yılı ilan etti. Hürmüz Boğazı krizi ve Körfez satışlarını işaret eden uzman, gram altındaki yüksek işçilik maliyetleri nedeniyle "Şu an fiziki altın almam" uyarısında bulundu.Derleyen: Dilek Taşdemir
JEOPOLİTİK RİSKLER VE ALTININ ŞAŞIRTICI DÜŞÜŞÜ
Dünya genelinde jeopolitik riskler arttığında “güvenli liman” olarak öne çıkan altın, bu kez beklenmedik bir senaryoyla karşılaştı.
Orta Doğu’daki savaş ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol arzının tehlikeye girmesi, piyasalarda “yüksek enflasyon-yüksek faiz” beklentisini tetikledi. Bu gelişme sonucunda altın, haftalık bazda %10’dan fazla değer kaybederek 1983 yılından bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı.
İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI
Piyasalardaki bu şiddetli dalgalanmayı değerlendiren altın uzmanı İslam Memiş, 2026’yı “manipülasyon yılı” olarak tanımladı.
Ocak ayındaki “köpük fiyatların” söndüğünü belirten İslam Memiş, İran’ın misillemesi sonrası Körfez ülkelerinin hamlesine dikkat çekti: “Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla enerji ihracatı durma noktasına gelen Körfez ülkeleri, nakit ihtiyacı için ellerindeki tüm varlıklardan, özellikle de altından çıkmak zorunda kaldı...
Her ay farklı enstrümanlarda sert dalgalanmalar göreceğiz. Bu dalgalanmalar elinde varlığı olanları panikletiyor. Alım için fırsat kollayanlar için şans."
İslam Memiş’in açıklamalarına şöyle devam etti
“2026 yılı manipülasyon yılı. Finansal piyasalarda para kazanma yılı değil, parayı koruma yılı. Ocak ayında değerli metaller tarafında sert yükselişler gördük. Köpük fiyatlar gördük. 30-31 Ocak’ta patlattılar...
Şubat ayında piyasalar ABD, İsrail, İran’a müdahale edecek mi? kısmıyla oyalandı. Martta savaş başladı, İran’ın beklenmedik misillemesi ile ezberler bozuldu.”
