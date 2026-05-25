İslam Memiş altın ve doların geleceği seviyeyi açıkladı: Harekete geçin

Kurban Bayramı sebebiyle başlayacak 9 günlük resmi tatil öncesinde piyasalarda hareketlilik devam ederken, finans piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.
Finans analisti İslam Memiş, Kurban Bayramı tatili öncesinde altın, gümüş ve döviz piyasalarI ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Serbest piyasadaki fiyat farklarına işaret eden Memiş, dolar ve altının çıkabileceği seviyeyi açıkladı.Derleyen: Baran Yalçın
Bankaların ve resmi kurumların kapalı olacağı süreçte serbest piyasada meydana gelebilecek fiyat farklarına vurgu yapan Memiş, altın, gümüş ve dövizde kısa ve uzun vadeli beklentilerini aktardı.
TATİL ÖNCESİ İŞLEMLER İÇİN SON GÜN
Memiş, yarın öğleden sonra itibarıyla iç piyasalarda işlemlerin büyük ölçüde duracağını ifade ederek, döviz büroları ve kuyumcuların açık olsa da makas aralıklarının genişleyebileceğini belirtti. Nakit ihtiyacı olan ya da yatırım yapmak isteyen vatandaşların işlemlerini geciktirmemesi gerektiğini belirten Memiş, bayram sürecinde serbest piyasada dalgalanmaların yaşanabileceğini belirtti.
EURODA DİKKAT ÇEKEN FİYAT FARKI
Döviz piyasası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, dolar/TL kurunun kontrollü şekilde seyrini sürdürdüğünü belirterek yıl sonuna ilişkin beklentisinin 50-52 lira bandı olduğunu belirtti.
Euro tarafında ise dikkat çekici bir tablo oluştuğunu söyleyen Memiş, resmi kur ile Kapalıçarşı arasındaki farkın yatırımcı açısından fırsat oluşturabileceğini dile getirdi. Serbest piyasada euronun dolara kıyasla daha düşük seviyede işlem gördüğünü belirten uzman isim, döviz alımı yapacakların bu fiyatlamayı takip etmesi gerektiğini ifade etti.
ALTINDA YENİ HEDEFLER GÜNDEMDE
Ons altındaki hareketliliğin küresel gelişmelere bağlı devam ettiğini kaydeden Memiş, özellikle ABD ile İran arasındaki diplomatik sürecin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu söyledi. Ons altında geniş bantlı dalgalanmaların sürebileceğini ifade eden Memiş, sene sonuna doğru yukarı yönlü beklentisini koruduğunu belirtti.
Gram altının mevcut seviyelerini "toplama süreci" olarak nitelendiren Memiş, yaz aylarında yükselişlerin hız kazanabileceğini belirtti. Uzun vadeli yatırımcıların kısa süreli geri çekilmeleri fırsat olarak değerlendirdiğini ifade eden uzman isim, altın piyasasında yukarı yönlü beklentilerin sürdüğünü söyled Memiş, gram altın için yıl sonu tahminini 10.000 TL olarak belirtti.
GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR
Gümüş piyasası hakkında da konuşan Memiş, son aylarda altına göre daha güçlü bir performans görüldüğünü söyledi. Ons gümüşte yükseliş trendinin devam ettiğini belirten Memiş, gram gümüş tarafında da yeni direnç seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.
Piyasadaki geri çekilmelerin yatırımcı açısından fırsat olarak değerlendirilebileceğini kaydeden Memiş, özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcıların gümüşe ilgisinin arttığını dile getirdi.