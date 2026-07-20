İslam Memiş altın fiyatlarının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi

Akaryakıta Yeni Zam Uyarısı ve Merkez Bankalarının "Fed" Çıkmazı

Hafta boyunca iç ve dış piyasayı yönlendirecek kritik verilerin takip edileceğini ancak ana belirleyicinin petrol ve savaş ortamı olduğunu belirten Memiş, vatandaşın cebini ilgilendiren zam haberini ve merkez bankalarının sıkışmışlığını şu sözlerle duyurdu:

"Perşembe günü hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak. Ve onun sonrasında cuma gününde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's Türkiye'nin kredi görünümü notuyla alakalı cuma akşamı raporunu yayınlayacak. Bunlar da piyasalar için önemli olacak. Ama yine biz savaşın gölgesinde olan bir piyasayı takip ettiğimizden dolayı Brent petrolün varil fiyatı 90 dolara kadar yükseldiği için pompa fiyatlarında bu hafta yine gelmiş olan zamların haricinde yeni bir zam gündeme gelebilir diye ben düşünüyorum."