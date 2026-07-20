Finansal analist İslam Memiş'in A Haber ekranlarındaki değerlendirmeleri, jeopolitik krizlerin gölgesinde şekillenen küresel emtia fiyatlamaları, merkez bankalarının sıkışan marjları ve akaryakıt zamları üzerindeki etkileri görünür kılmaktadır.
İslam Memiş altın fiyatlarının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi
A Haber canlı yayınına katılan Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda jeopolitik risklerin tırmanmasıyla birlikte altın, petrol ve dolar cephesinde yaşanan sert hareketliliği değerlendirdi. Ons altın fiyatlarının göreceği kritik seviyeleri açıklayan Memiş rakam verdi.Züleyha Öncü
"Savaş Halindeki Ülke Kendi Parasını Pahalıya Satıp Ucuz Metali Topluyor"
Küresel piyasalarda yalancı bir sakinlik dönemi atlatıldığını söyleyen İslam Memiş, A Haber ekranlarında Trump'ın hamleleriyle ateşkesin bozulduğunu ifade ederek şu sert eleştirileri sıraladı:
"Küresel piyasalarda yine malum güzel bir ateşkes süreci vardı. Piyasalar sessiz sakindi siz gelene kadar. Trump yine ateşkesi bozdu. Yine o manipülasyon piyasasının devam ettiğinde hal böyle olunca, saldırı tekrar devam edince ister istemez petrol fiyatlarının yükseldiği, doların güçlendiği bir ortamdan yine geçiyoruz.
Dolar ihtiyacı var dünyada. Dolara olan talepten dolayı dolar uluslararası piyasalarda değer kazanıyor. Dolar endeksi 100 seviyesinin üzerinde. Petrol fiyatları da 90 dolara geldi. Yüzde 3 primle yeni haftaya başladı."
Körfez ülkelerinin dolar ihtiyacı yüzünden elindeki altını bozdurmak zorunda bırakıldığını aktaran Memiş, sistemin arka planını şu sözlerle özetledi:
"Dolayısıyla dolara ihtiyacı olan Körfez ülkeleri de altın satma zorunluluğu yine burada devam ediyor. Altın fiyatları baskı altında. Dolar ve petrol fiyatları da yükseliyor.
Mantık ne burada? Tefeci mantığı. Senin kendi para birimin, yani savaşta olan ülke Amerika kendi parasını pahalıya satıyor. Dünyada en ucuz rezerv olan bir metali ucuza topluyor. Mantık bu. Ve bozdurmak zorunda bırakılıyor."
Ons Altında 3.880 Dolar Uyarısı: "Teknik Olarak Test Edilme İhtimali Kuvvetli"
Altın piyasasındaki baskılanmanın ve teknik aralıkların biraz daha zamana yayıldığına dikkat çeken Finans Analisti İslam Memiş, ons altın için kritik rakamı vererek şunları kaydetti:
"Körfez ülkeleri bu ortamda teknik olarak test edilmesi gereken bazı seviyeler var. İşte oraları biraz daha zamana yaydılar test edilmesi için. Mesela 3.880 dolar seviyesi 3.970 dolar seviyesine geliyor. Buradan tekrar 4.000 dolara çıkmaya çalışan bir ons altın var. Zamana yaydılar ama öyle ya da böyle o 3.880 dolar seviyesi test edilme ihtimali kuvvetli diye ben tahmin ediyorum. Şu anda 4.004 dolar seviyesinde uluslararası piyasalarda ons altın..."
Akaryakıta Yeni Zam Uyarısı ve Merkez Bankalarının "Fed" Çıkmazı
Hafta boyunca iç ve dış piyasayı yönlendirecek kritik verilerin takip edileceğini ancak ana belirleyicinin petrol ve savaş ortamı olduğunu belirten Memiş, vatandaşın cebini ilgilendiren zam haberini ve merkez bankalarının sıkışmışlığını şu sözlerle duyurdu:
"Perşembe günü hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak. Ve onun sonrasında cuma gününde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's Türkiye'nin kredi görünümü notuyla alakalı cuma akşamı raporunu yayınlayacak. Bunlar da piyasalar için önemli olacak. Ama yine biz savaşın gölgesinde olan bir piyasayı takip ettiğimizden dolayı Brent petrolün varil fiyatı 90 dolara kadar yükseldiği için pompa fiyatlarında bu hafta yine gelmiş olan zamların haricinde yeni bir zam gündeme gelebilir diye ben düşünüyorum."
Petrolün yüksek kalmasının enflasyonu yeniden hortlatacağını belirten analist, Fed beklentilerine de değindi:
"Özellikle petrol fiyatlarının yüksek kalması sadece değerli metalleri değil, beraberinde bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin enflasyonunu tekrar bilerek ve isteyerek hortlatıyorlar. Bu da merkez bankalarını köşeye sıkıştırıyor. Mesela bundan 3 hafta öncesine kadar küresel piyasalarda Amerika Merkez Bankası Fed faiz artıracak beklentisinin konuşulduğu bir ortamdı. Buyurun. Savaş tekrar çıktı. Petrol fiyatları tekrar yükseldi. Artırabiliyorsa artırsın. Dolayısıyla merkez bankalarının bile yıl içindeki beklentilerini 3 defa, 5 defa, sekiz defa revize ettiği bir ortam var."
"Ocak Ayında Yıllık Getirisini Veren Altın İçin Hayal Kurmayın"
Yayın esnasında Çin ve Rusya'nın izlediği altın toplama stratejisine dikkat çekilerek "Bütün mevzu paranın etrafında dönüyor" yorumu üzerine söze giren İslam Memiş, alımları onaylayarak yatırımcılara 7 aydır yaptığı uyarıyı yineledi:
"Doğru. Yani özellikle kim altın alıyor? Çin. Mayıs ayında 10 tondan fazla altın rezervini artırdı. Kim altın alıyor? Rusya. Ciddi bir anlamda kim petrolü pahalı sattı? Rusya. Rusya'nın işine geldi. Bu kazandığı parayla ne aldı? Altın rezervlerini, gümüş rezervlerini artırdı. Dolayısıyla kimin parasıyla satın alıyorsunuz bunu? Amerika'nın parasıyla satın alıyorsunuz. Mantık bu kadar basit."
Açıklamalarının son bölümünde sert dalgalanmalara karşı temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ve 7 aydır bıkmadan, usanmadan bütün yayınlarımızda söylediğimiz bir şey vardı. Bu yıl sonuna kadar manipülasyon piyasasını devam ettirecekler. Altın ve gümüş üzerinden hayal kurmayın. Manipülasyon yılında çok sert bir şekilde dalgalanma olacak. Buna hazırlık yapın diye 7 aydır söylüyoruz ve yıl sonuna kadar da maalesef yine devam ettirilecekler. Çünkü Ocak ayında altın ve gümüş yıllık getirisini zaten verdi."
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