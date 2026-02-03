Son zamanlarda altın ve gümüş piyasasında yaşanan dalgalanmalar milyonlarca yatırımcıyı etkiledi.

7 bin TL bandına kadar sert düşüş yaşayan gram altın güne yüzde 3 artış ile 7 bin 438 TL seviyesine yükseldi. Gümüş ise yüzde 7 artış ile 121 TL bandına geldi.

MEMİŞ: KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN 14 BİN TL'DE

Gram altındaki düşüş ve toparlanmanın ardından ekonomistlerin yorumları ise merak ediliyor. Gram altının 6 bin 867 lira seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, ilginç bir olayı gündeme getirdi.

Kapalıçarşı’da gram altının işçilik fiyatının rekor kırdığını söyleyen Memiş, “Kapalıçarşı’da gram altın işçilikle birlikte 14.000 lira seviyesindeydi. Bu oldukça yüksek bir rakam. En son geçen yıl bu seviyeler görülmüştü. Sert düşüşle birlikte yoğun bir talep oluştu, kimse malını ucuza satmadı. Dolayısıyla Darphane sertifikası ve bankalardaki altın, serbest piyasalara kıyasla daha ucuz kaldı” ifadelerini kullandı.

Gümüş tarafında 71 dolar seviyesine kadar bir gerileme görüldüğüne dikkat çeken Memiş, "Gram gümüşte 100 lira seviyesine kadar düşüş oldu ve bu da alım fırsatı olarak değerlendirildi. Şu anda gram gümüş 118 lira, ons gümüş ise 85 dolar seviyesinde. Tepki alımıyla birlikte yaklaşık 15 dolarlık bir yükseliş yaşandı. Dün bu işlemler tamamlandı, şimdi yukarı yönlü hareketler bekleniyor" dedi.

Not: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.