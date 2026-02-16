Yeniçağ Gazetesi
İslam Memiş 2026 yılının şampiyonunu açıkladı: Ne altın ne de dolar…

Ünlü ekonomist İslam Memiş, 2026 yılının şampiyon yatırım aracını belirledi. Memiş, ne gümüş ne de altın olmadığını belirterek, ‘borsa olacağın tahmin ediyorum’ dedi.

Cuma günü açıklanan ABD enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından Fed’in faiz indireceğine dair beklentiler arttı. Cuma günü sert yükseliş yaşayan gram altın, haftaya alım fırsatı ile başladı.

7 bin 242 TL seviyelerinde gram altın seyrediyor. Ons altın ise 5 bin 5 dolar bandında kaydedildi.

Altın piyasasındaki yaşanan hareketliliğe dair ünlü ekonomist İslam Memiş, hiçbir şeyin zirve olmadığını manipülatörlerin dipten ikinci vuruşu yapacaklarının altını çizdi.

Gümüş tarafında yaşanan kaybın sürdüğünü söyleyen Memiş, bunun devam edeceğini söyledi. Memiş, “Gümüşün ons tarafında üç haneli rakamları görmeyi beklemiyorum. Gümüş yatırımcısı için dua edeceğiz. Ocak ayında gerekeni söyledik. Yıllık getiriyi Ocak ayında bir ayda verdi” ifadelerini kullandı.

Borsa için ise yılın ikinci yarısını işaret eden İşlam Memiş, 2026 yılındaki şampiyonun ne gümüş ne de altın olmadığını belirterek, ‘borsa olacağın tahmin ediyorum’ dedi.

5 8
Borsanın kademeli şekilde yükseleceğini söyleyen Memiş, “Çok hızlandığı zaman korkun. Aralık ayında, Ocak ayında biliyorsunuz her gün gümüş, her gün altın, her gün gümüş. Ne oldu şimdi? Patlattılar. O yüzden sağlıklı yükselişlerin olabilmesi için teknik düşüşlere mutlaka ihtiyaç var” dedi.

